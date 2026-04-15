OLAYLAR

1865 - Andrew Johnson, ABD'nin 17. Başkanı oldu.

1912 - 2340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, Newfoundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı; olayda, 1513 kişi öldü.

1920 - Sacco ve Vanzetti adlarındaki iki İtalyan göçmeni, Massachusetts'te cinayet ve gasp suçlarıyla tutuklandılar. Yedi yıl sonra suçlulukları konusunda derin şüpheler mevcutken idam edilmeleri, Amerikan adalet sisteminin bir ayıbı olarak kalmıştır.

1922 - Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan insülini buldu.

1923 - Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni seçimlerin yapılması kararını alarak, son oturumunu gerçekleştirdi.

1925 - Doğu'da isyan başlatan Şeyh Said yakalandı.

1929 - İstanbul'da terzilik mektebi açıldı.

1929 - Ankara Etnografya Müzesi'nde Birinci Genç Ressamlar Sergisi açıldı. Nurullah Berk, Cevat Dereli ve Refik Fazıl Epikman gibi sanatçıların eserleri sergilendi.

1933 - Ankara-İstanbul arasında tarifeli uçak seferleri başladı.

1945 - Jungholzhausen Katliamı

1946 - Şair Necip Fazıl Kısakürek, Sümerbank'ın devlet kurumu gibi değil, bir partinin organı gibi çalıştığını söylediği gerekçesiyle üç buçuk ay hapis, 115 lira para cezasına çarptırıldı.

1946 - Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu kuruldu. Kütüphane, 16 Ağustos 1948'de okuyuculara açıldı.

1952 - ABD'nin stratejik bombardıman uçağı B-52 Stratofortress ilk uçuşunu yaptı.

1955 - İlk McDonald's ABD'nin Illinois eyaletindeki Des Plaines'de açıldı. İlk günün kazancı 366,12 dolardı.

1967 - New York ve San Francisco'da yaklaşık 200 bin kişi, Vietnam Savaşı'nı protesto etti.

1970 - Japonlar, (Canon) hesaplama sonuçlarını ısıya duyarlı kâğıt üzerine yazan ilk elektronik hesap makinesini üretti.

1978 - Türk atlet Veli Ballı, Hollanda'da yapılan 9. Uluslararası Westland Maratonu'nda birinci oldu.

1982 - Kuzey Kore lideri Kim İl-sung'un 70. yaş gününe atfen, ülkede birçok yapının açılışı yapıldı. Bu yapıların en ünlüleri Juche Kulesi ve Büyük Halk Eğitim Evi'dir.

1983 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, vatandaşlıktan çıkarılan Yılmaz Güney ve Cem Karaca'ya ait her türlü eserin basım, yayım, dağıtım ve bulundurulmasını yasakladı.

1994 - Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi.

2019 - Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında katedralin çatısının tamamı çöktü ve kulesi yıkıldı.

DOĞUMLAR

1452 - Leonardo da Vinci, İtalyan rönesans ressamı (ö. 1519)

1469 - Guru Nanak Dev, Sihlerin ilk gurusu (ö. 1539)

1642 - II. Süleyman, Osmanlı'nın 20. Padişahı (ö. 1691)

1684 - I. Katerina, Rus Çariçesi (ö. 1727)

1707 - Leonhard Euler, İsviçreli matematikçi ve fizikçi (ö. 1783)

1710 - William Cullen, İskoç doktor (ö. 1790)

1741 - Charles Willson Peale, Amerikalı ressam, asker ve doğabilimci (ö. 1827)

1772 - Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Fransız doğa bilimcisi (ö. 1844)

1793 - Friedrich Georg Wilhelm von Struve, Alman-Rus gök bilimci (ö. 1864)

1795 - Maria Schicklgruber, Adolf Hitler'in babaannesi (ö. 1847)

1800 - James Clark Ross, Britanyalı deniz subayı (ö. 1862)

1843 - Henry James, Amerikalı yazar (ö. 1916)

1856 - Jean Moréas, Yunan asıllı Fransız şair (ö. 1910)

1858 - Emile Durkheim, Fransız sosyolog (ö. 1917)

1863 - Ida Freund, Avusturyalı kimyager (ö. 1915)

1874 - Johannes Stark, Alman fizikçi (ö. 1957)

1886 - Nikolay Gumilyov, Rus şair (ö. 1921)

1896 - Victoria Hazan, Türk şarkıcı, udi ve besteci (ö. 1995)

1901 - René Pleven, Fransız politikacıydı (ö. 1993)

1903 - John Williams, Tony ödüllü bir İngiliz tiyatro, film ve televizyon oyuncusuydu (ö. 1983)

1904 - Arshile Gorky, Ermeni asıllı ressam. Soyut ve dışavurumcu yapıtlarıyla tanınmıştır (ö. 1948)

1905 - Zeki Faik İzer, Türk ressam (ö. 1988)

1912 - Kim İl-sung, Kuzey Kore'nin kurucusu (ö. 1994)

1921 - Georgiy Beregovoy, Sovyet kozmonot (ö. 1995)

1931 - Tomas Tranströmer, İsveçli şair, psikolog, çevirmen ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2015)

1932 - Anatoliy Gromıko, Sovyet-Rus bilim insanı ve diplomat (ö. 2017)

1933 - Boris Strugatskiy, Sovyet yazar (ö. 2012)

1933 - Elizabeth Montgomery, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu (ö. 1995)

1934 - Metin Ersoy, Türk müzisyen ve şarkıcı (ö. 2017)

1934 - Andrzej Kopiczyński, Polonyalı oyuncu (ö. 2016)

1936 - Aydın Doğan, Türk iş insanı ve medya patronu

1937 - Çetin İpekkaya, Türk tiyatro yönetmeni ve oyuncu (ö. 2016)

1939 - Claudia Cardinale, İtalyan asıllı Fransız oyuncu (ö. 2025)

1940 - Jeffrey Archer, bir İngiliz yazar ve eski siyasetçi

1941 - Howard Berman, Amerikalı avukat ve siyasetçi

1943 - Pınar Kür, Türk yazar (ö. 2025)

1943 - Robert Lefkowitz, Amerikalı tıp doktoru ve moleküler biyolog

1943 - Hugh Thompson Jr., Amerika Birleşik Devletleri Ordusu bünyesinde binbaşı (ö. 2006)

1944 - Kunishige Kamamoto, Japon millî futbolcu (ö. 2025)

1945 - İstemihan Taviloğlu, Türk besteci ve müzik eğitimcisi (ö. 2006)

1948 - Michael Kamen, Amerikalı bestekâr, orkestra şefi, aranjör, müzik yapımcısı, şarkı sözü yazarı ve müzisyen (ö. 2003)

1949 - Kadir İnanır, Türk sinema oyuncusu

1949 - Alla Pugaçyova, Sovyet/Rus şarkıcı

1950 - Josiane Balasko, Fransız sinema oyuncusu ve yönetmen

1954 - Michelle Knotek, Amerikalı katil

1955 - Dodi Al Fayed, Mısır kökenli İngiliz iş insanı (ö. 1997)

1959 - Emma Thompson, İngiliz aktris ve Akademi Ödülü sahibi

1960 - Pedro Delgado, İspanyol eski profesyonel yol bisikleti yarışçısı

1961 - Carol W. Greider, Amerikalı moleküler biyolog

1963 - İrfan Şahin, Türk televizyoncu

1966 - Samantha Fox, İngiliz kadın pop şarkcısı ve model

1966 - Mott Green, Amerikalı iş insanı (ö. 2013)

1968 - Ed O'Brien, İngiliz bir müzisyen

1971 - Finidi George, Nijeryalı futbolcudur

1972 - Selda Özbek, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1973 - Cengiz Kapmaz, Türk gazeteci ve yazar

1974 - Danny Pino, Amerikalı oyuncu

1974 - Danny Way, Amerikalı profesyonel kaykaycı

1976 - Evrim Alataş, Kürt asıllı Türk yazar, gazeteci ve eleştirmen (ö. 2010)

1976 - Ragga Oktay, Türk şarkıcı ve oyuncu

1978 - Luis Fonsi, Porto-Rikolu şarkıcı

1979 - Luke Evans, Galli aktör

1979 - Nez, Türk şarkıcı ve dansçı

1980 - Raül López, İspanyol basketbolcu

1981 - Andrés D'Alessandro, Arjantinli futbolcu

1982 - Albert Riera, İspanyol futbolcu

1982 - Seth Rogen, Kanadalı komedyen, film yapımcısı ve oyuncu

1982 - Danilo Zanna, İtalyan şef ve sunucu

1983 - Alice Braga, Brezilyalı oyuncu

1983 - Dudu Cearense, Brezilyalı millî futbolcu

1986 - Tom Heaton, İngiliz millî futbolcu

1986 - Sylvain Marveaux, Fransız futbolcu

1988 - Steven Defour, Belçikalı eski futbolcu

1990 - Emma Watson, İngiliz oyuncu

1991 - Javier Fernández, İspanyol buz patenci

1992 - Maxime Loïc Feudjou, Kamerunlu milli futbolcu

1994 - Shaunae Miller-Uibo, 200 ve 400 metrede yarışan Bahamalı kısa mesafe koşucusu

1995 - Leander Dendoncker, Belçikalı futbolcu

1995 - Kim Namjoo, Koreli şarkıcı ve aktör

1996 - İpek Soylu, Türk millî tenisçi

1996 - Daiki Sakamoto, Japon futbolcu

1997 - Maisie Williams, İngiliz oyuncu

ÖLÜMLER

628 - İmparatoriçe Suiko, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 33. hükümdarı (d. 554)

1053 - Godwine, "Wessex" Kontu ve Edward (Günah çıkartıcı Edward)'ın kayın pederi (d. 1001)

1446 - Filippo Brunelleschi, İtalyan mimar (d. 1377)

1558 - Hürrem Sultan, Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın nikahlı eşi ve sonraki padişah II. Selim'nin annesi (d. 1502 veya 1504)

1764 - Madame de Pompadour, Fransa Kralı XV. Louis'in en ünlü gözdesi (d. 1721)

1765 - Mihail Lomonosov, Rus bilim insanı (d. 1711)

1825 - Cristóbal Bencomo y Rodríguez, İspanyol katolik rahip. VII. Fernando'ın itirafçısı (d. 1758)

1865 - Abraham Lincoln, Amerikalı hukukçu, siyasetçi ve ABD'nin 16. Başkanı (d. 1809)

1888 - Matthew Arnold, İngiliz şair ve kültür eleştirmeni (d. 1822)

1889 - Papaz Damien, Belçikalı Roma Katolik rahibi ve misyoner (d. 1840)

1912 - Thomas Andrews, İrlandalı gemi mühendisi ve iş insanı (d. 1873)

1912 - Luigi Gatti, İtalyan iş insanı ve restoran işletmecisi (d. 1875)

1912 - Ann Elizabeth Isham, RMS Titanic gemisinde yer alan yolcu (d. 1862)

1912 - Edward Smith, İngiliz deniz subayı (d. 1850)

1912 - Thomas Byles, İngiliz Katolik rahip (d. 1870)

1913 - Abdullah Tukay, Tatar şair (d. 1886)

1921 - Ahmet Anzavur, Osmanlı subayı ve Kuva-i İnzibatiye kumandanı (Kuvâ-yi Milliye hareketine karşı ayaklanma başlatan) (d. 1885)

1927 - Gaston Leroux, Fransız gazeteci ve yazar (d. 1868)

1934 - Kemalettin Sami Gökçen, Türk asker, diplomat ve siyasetçi (d. 1884)

1938 - César Vallejo, Perulu şair ve yazar (d. 1892)

1942 - Robert Musil, Avusturyalı romancı, hikâyeci ve deneme yazarı (d. 1880)

1948 - Radola Gajda, Çek komutan ve siyasetçi (d. 1892)

1949 - Wallace Beery, Amerikalı oyuncu (d. 1885)

1969 - Yusuf Kemal Tengirşenk, Türk akademisyen ve siyasetçi (Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemi bakanlarından) (d. 1878)

1980 - Jean-Paul Sartre, Fransız varoluşçu filozof, yazar ve eleştirmen (d. 1905)

1986 - Jean Genet, Fransız yazar (d. 1910)

1988 - Yeoryos Milonas, Yunan arkeolog (d. 1898)

1990 - Greta Garbo, İsveçli sinema oyuncusu (d. 1905)

1995 - Yıldız Moran, Türk fotoğrafçı, sözlük yazarı ve çevirmen (d. 1932)

1998 - Pol Pot, Kamboçyalı komünist lider (d. 1928)

2000 - Edward Gorey, Amerikalı illüstratör, yazar ve şair (d. 1925)

2000 - Hayati Hamzaoğlu, Türk sinema oyuncusu (d. 1933)

2004 - Suphi Karaman, Türk asker ve siyasetçi (27 Mayıs Darbesi'nin önde gelenlerinden) (d. 1920)

2009 - Salih Neftçi, Türk ekonomist ve yazar (d. 1947)

2015 - Tadahiko Ueda, Japon eski millî futbolcu (d. 1947)

2017 - Allan Holdsworth, İngiliz gitarist, caz füsion-rock müzisyeni ve besteci (d. 1946)

2017 - George Clifton James, Amerikalı oyuncu (d. 1921)

2017 - Emma Morano, İtalyan kadın (Ölümüne kadar "Yaşayan En Yaşlı Kişi" unvanı sahibi) (d. 1899)

2017 - Sylvia Moy, Amerikalı müzik yapımcısı ve söz yazarı (d. 1938)

2018 - Ronald Lee Ermey, eski Amerikalı asker, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1944)

2018 - Michael Alexander Kirkwood Halliday (sıklıkla M.A.K. Halliday), İngiliz dilbilimci (d. 1925)

2019 - Warren Adler, Amerikalı oyun yazarı ve şair (d. 1927)

2019 - Jerry Clack, Amerikalı akademisyen ve insan hakları aktivisti (d. 1926)

2019 - Owen Kay Garriott, Amerikalı elektrik mühendisi ve NASA astronotu (d. 1930)

2020 - Adam Alsing, İsveçli televizyon ve radyo sunucusu (d. 1968)

2020 - Sean Arnold, İngiliz aktör (d. 1941)

2020 - Ülkü Azrak, Türk hukukçu ve akademisyen (d. 1933)

2020 - Allen Daviau, Amerikalı görüntü yönetmeni (d. 1942)

2020 - William Delford Davis, Amerikan futbolcusu ve iş insanı (d. 1934)

2020 - Bernard Deconinck, Fransız yol bisiklet yarışçısı (d. 1936)

2020 - Brian Mannion Dennehy, Amerikalı oyuncu, film yapımcısı, yönetmeni ve senarist (d. 1938)

2020 - Henry Grimes, Amerikalı caz çift basçı ve kemancı (d. 1935)

2020 - Dries Holten, Hollandalı şarkıcı (d. 1936)

2020 - John Houghton, Galli atmosfer fizikçisi (d. 1931)

2020 - Milena Jelinek, Çek-Amerikalı oyun yazarı, senarist ve eğitimci (d. 1935)

2020 - Lee Konitz, Amerikalı caz müziği sanatçısı, besteci ve alto saksofoncu (d. 1927)

2020 - Gérard Mulumba Kalemba, Kongolu Katolik Kilisesi piskoposu (d. 1937)

2020 - Bruce Myers, İngiliz aktör ve yönetmen (d. 1942)

2020 - John Pfahl, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1939)

2020 - Shahin Shahablou, İranlı fotoğrafçı ve aktivist (d. 1964)

2021 - Luisa Revilla, Perulu siyasetçi ve LGBT hakları aktivisti (d. 1971)

2021 - Dimitrios Talaganis, Yunan sanatçı, mimar, şair ve şehir plancısı (d. 1945)

2022 - Eunice Muñoz, Portekizli aktris (d. 1928)

2022 - Henry Plumb, Baron Plumb, İngiliz çiftçi ve siyasetçi (d. 1925)

2022 - Liz Sheridan, Amerikalı aktris ve dansçı (d. 1929)

2025 - Bill Morrisette, Amerikalı eğitimci ve siyasetçi (d. 1931)