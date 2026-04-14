ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında sert açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına verdiği röportajda Trump, daha önce “arkadaşım” ve “büyük lider” ifadeleriyle övdüğü Meloni’yi bu kez eleştirdi.

Corriere della Sera gazetesine telefonla konuşan Trump, Meloni’nin enerji politikalarını hedef alarak, “Başbakanınızın petrol elde etmek için hiçbir şey yapmaması hoşunuza gidiyor mu? Onun cesur olduğunu düşünmüştüm, yanılmışım” ifadelerini kullandı.

“İTALYA SORUMLULUK ALMAK İSTEMİYOR”

Meloni ile bir süredir görüşmediklerini belirten Trump, İtalya’nın uluslararası krizlerde yeterince aktif olmadığını savundu. ABD’nin yükü tek başına üstlendiğini ileri süren Trump, “İtalya dahil olmak istemiyor ama enerjisini oradan alıyor. Amerika’nın onun yerine hareket etmesini bekliyor” dedi.

Trump, NATO konusunda da Meloni yönetimini hedef aldı. İtalya’nın ittifaka yeterli destek vermediğini öne süren Trump, nükleer silahsızlanma çabalarına da katkı sunulmadığını iddia etti. NATO için “kâğıt kaplan” ifadesini kullandı.

GÖÇ VE ENERJİ MESAJI

Avrupa’nın göç politikalarını da eleştiren Trump, “Göç Avrupa’yı içeriden zayıflatıyor” dedi. Enerji maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatında Avrupa’nın yeterli sorumluluk almadığını savundu.

PAPA VE ORBÁN AÇIKLAMASI

Trump, Vatikan lideri Pope Leo XIV’ün barış çağrılarına da tepki göstererek İran konusunda sert ifadeler kullandı.

Öte yandan Macaristan’da seçim kaybeden Viktor Orbán hakkında da konuşan Trump, eski lideri göç politikaları üzerinden övdü.