Anasayfa Spor Lookman Barcelona’yı yıktı: Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde

Lookman Barcelona'yı yıktı: Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya 2-1 mağlup oldu. Madrid ekibinin tek golünü Lookman kaydederken, toplam skorda 3-2’lik üstünlük sağlayan Atletico Madrid yarı finale yükseldi.

Lookman Barcelona’yı yıktı: Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid 2-0 kazandığı maçın ardından evinde Barcelona'yı konuk etti.

Lookman Barcelona’yı yıktı: Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde - Resim: 2

Maça hızlı başlayan konuk ekipte Lamine Yamal, 4. dakikada takımını öne geçirdi ve bu golle Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda 10 gole katkı sağlayan en genç oyuncu oldu (6 gol, 4 asist, 18 yaş 275 gün).

Lookman Barcelona’yı yıktı: Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde - Resim: 3

LOOKMAN SAHNEYE ÇIKTI

Ferran Torres’in 24. dakikadaki şık golüyle Barcelona skoru eşitledi. 31. dakikada Ademola Lookman Atletico Madrid’i yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 tamamlandı.

Lookman Barcelona’yı yıktı: Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde - Resim: 4

GOL VAR'DAN DÖNDÜ

İkinci yarıda Barcelona etkili başlasa da 55. dakikada Ferran Torres’in golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 80. dakikada Eric Garcia kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Lookman Barcelona’yı yıktı: Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde - Resim: 5

Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi. İlk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, toplamda 3-2’lik skorla yarı finale yükseldi.

Lookman Barcelona’yı yıktı: Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde - Resim: 6

YARI FİNALDE RAKİP

Atletico Madrid, yarı finalde Arsenal ile Sporting CP eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Lookman Barcelona’yı yıktı: Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde - Resim: 7

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 28/29 Nisan, rövanş maçları ise 5/6 Mayıs'ta oynanacak.

