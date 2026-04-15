Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid 2-0 kazandığı maçın ardından evinde Barcelona'yı konuk etti.
Lookman Barcelona’yı yıktı: Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya 2-1 mağlup oldu. Madrid ekibinin tek golünü Lookman kaydederken, toplam skorda 3-2’lik üstünlük sağlayan Atletico Madrid yarı finale yükseldi.İbrahim Doğanoğlu
Maça hızlı başlayan konuk ekipte Lamine Yamal, 4. dakikada takımını öne geçirdi ve bu golle Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda 10 gole katkı sağlayan en genç oyuncu oldu (6 gol, 4 asist, 18 yaş 275 gün).
LOOKMAN SAHNEYE ÇIKTI
Ferran Torres’in 24. dakikadaki şık golüyle Barcelona skoru eşitledi. 31. dakikada Ademola Lookman Atletico Madrid’i yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 tamamlandı.
GOL VAR'DAN DÖNDÜ
İkinci yarıda Barcelona etkili başlasa da 55. dakikada Ferran Torres’in golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 80. dakikada Eric Garcia kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi. İlk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, toplamda 3-2’lik skorla yarı finale yükseldi.
YARI FİNALDE RAKİP
Atletico Madrid, yarı finalde Arsenal ile Sporting CP eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 28/29 Nisan, rövanş maçları ise 5/6 Mayıs'ta oynanacak.