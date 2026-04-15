Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araç sahiplerini ilgilendiren bir düzenleme muhalefetin önerisiyle gündeme geldi ancak kabul edilmedi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından sunulan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP’li Şevkin’in teklifi, 20 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılmasını teşvik etmeyi ve bu kapsamda yeni araç alacak vatandaşlara bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi muafiyeti tanınmasını öngörüyordu. Ancak teklif, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin oylarıyla Genel Kurul’dan geçmedi.

ESKİ ARAÇLAR İÇİN TEŞVİK ÇAĞRISI

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP’li Müzeyyen Şevkin, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısının 30 milyonu aştığını, bunların yaklaşık dörtte birinin 20 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğunu söyledi. Eski araçların yüksek emisyon nedeniyle çevre kirliliğini artırdığını, yakıt verimsizliğiyle ekonomiye yük getirdiğini ve teknik yetersizlikler nedeniyle trafik güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

Teklifin yalnızca bir vergi düzenlemesi olmadığını savunan Şevkin, bunun çevre, ekonomi ve toplum sağlığı açısından kapsamlı bir adım olduğunu belirtti. CHP’li vekil, “Artık eskiyi sürdürmek değil, yeniyi teşvik etmek zorundayız” diyerek düzenlemenin yerli üretimi destekleyeceğini, geri dönüşüm yoluyla da ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

Şevkin, teklifin kabul edilmesi halinde hem araç yenileme beklentisine yanıt verileceğini hem de yeni iş alanları oluşacağını savundu. Ancak CHP’nin sunduğu düzenleme, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.