Yeniçağ Gazetesi
30 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
iPhone'larda kritik güvenlik kalkanı: Hackerların korkulu rüyası olan özellik

iPhone’larda kritik güvenlik kalkanı: Hackerların korkulu rüyası olan özellik

Apple’ın yıllar önce kullanıma sunduğu mod siber saldırılara karşı en güçlü savunmalardan biri haline geldi. Uzmanlara göre bu mod açıkken bugüne kadar başarılı bir saldırı kaydedilmedi.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Akıllı telefonlar günlük hayatın vazgeçilmez parçası haline gelirken, siber tehditler de giderek artıyor. Özellikle iPhone kullanıcıları son dönemde daha sofistike saldırılarla karşı karşıya kalıyor.

1 16
Apple, bu tehditlere karşı yıllar önce sessiz sedasız önemli bir güvenlik özelliğini devreye aldı. Bugün bu özellik, kullanıcılar için kritik bir savunma aracı olarak öne çıkıyor.

2 16
Şirketin yaptığı son açıklamalara göre bu sistem, bugüne kadar ticari casus yazılımlar tarafından aşılamadı. Bu durum, özelliğin etkinliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

3 16
Siber güvenlik dünyasında tehditler her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Standart güncellemeler bazı durumlarda yeterli olmayabiliyor.

4 16
Özellikle eski cihazları hedef alan zararlı yazılımlar, kullanıcılar için ciddi risk oluşturuyor. Bu noktada daha güçlü güvenlik katmanları devreye giriyor.

5 16
Apple’ın “Kilitleme Modu” adı verilen özelliği, cihazı üst düzey koruma altına alıyor. Bu mod aktif hale getirildiğinde birçok saldırı yolu tamamen kapatılıyor.

6 16
Uzmanlara göre bu mod, cihazı adeta dijital bir kaleye dönüştürüyor. Kullanıcının verileri dış tehditlere karşı maksimum seviyede korunuyor.

7 16
Apple, Kilitleme Modu’nu en üst düzey güvenlik bariyeri olarak tanımlıyor. Bu özellik özellikle yüksek risk altındaki kullanıcılar için öneriliyor.

8 16
Bağımsız güvenlik araştırmaları da bu durumu destekliyor. İncelemelerde, bu mod açıkken başarılı bir saldırıya dair kanıt bulunamadığı ifade ediliyor.

9 16
Uzmanlar, birçok siber saldırı girişiminin bu mod nedeniyle başarısız olduğunu belirtiyor. Bu da özelliğin gerçek dünyadaki etkisini ortaya koyuyor.

10 16
Kilitleme Modu’nun en dikkat çeken yönlerinden biri, gelişmiş casus yazılımları bile engelleyebilmesi. Bu yazılımlar genellikle üst düzey hedefleri hedef alıyor.

11 16
Araştırmalara göre bazı zararlı yazılımlar, bu modun aktif olduğunu tespit ettiğinde saldırıyı tamamen durduruyor. Yani sistem, saldırganları caydırıcı bir etki de oluşturuyor.

12 16
Bu özellik yalnızca teknik bir önlem değil, aynı zamanda güçlü bir güvenlik stratejisi olarak değerlendiriliyor. Özellikle gazeteciler ve kamu görevlileri için önemli bir araç.

13 16
Kilitleme Modu’nu aktif etmek oldukça basit. Ayarlar menüsünden “Gizlilik ve Güvenlik” bölümüne girerek ilgili seçenek üzerinden açılabiliyor.

14 16
Uzmanlar, risk altında olan kullanıcıların bu özelliği mutlaka aktif etmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak günlük kullanımda bazı özelliklerin kısıtlanabileceği de hatırlatılıyor.

15 16
16 16
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro