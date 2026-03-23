ABD’nin, İran’ın Basra Körfezi’ndeki kritik petrol terminali Hark Adası’na yönelik olası bir askeri operasyon hazırlığı kapsamında bölgeye personel sevkiyatını hızlandırdığı iddia edildi.

İsrail basınında yer alan ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Washington yönetimi adaya yönelik kara harekâtı seçeneğini değerlendiriyor. Üst düzey ABD’li yetkililerin son günlerde İsrail ve diğer müttefiklerle yaptıkları temaslarda, Hark Adası’na yönelik bir operasyonun gündemde olduğu mesajını verdiği öne sürüldü.

Konuya yakın kaynaklar, Amerikan ordusunun Orta Doğu’ya binlerce deniz piyadesi ve donanma personeli gönderdiğini belirtirken, sevkiyatın USS Boxer Amfibi Hazırlık Grubu’nu da kapsadığı ifade edildi. USS Boxer’ın yanı sıra USS Portland ve USS Comstock gemilerinin de bölgede konuşlandığı ve yaklaşık 4 bin 500 askeri taşıdığı kaydedildi.

İRAN'IN PETROL ANA MERKEZİ

Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının ana merkezi olarak biliniyor. Ülkenin ham petrol sevkiyatının büyük bölümü bu ada üzerinden gerçekleştirilirken, ihracatın önemli kısmı Asya pazarına, özellikle Çin’e yönlendiriliyor.

Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan ada, Buşehr eyaleti açıklarında yer alıyor. Petrol üretimi doğrudan adada yapılmasa da farklı sahalardan çıkarılan ham petrol, boru hatlarıyla buradaki depolama ve yükleme tesislerine ulaştırılıyor.

ABD yönetimi içinde Hark Adası’na yönelik olası bir operasyonun gerekliliği konusunda tartışmaların sürdüğü belirtiliyor.