Sektör temsilcileri, jeopolitik gelişmelerin hem bireysel tüketici hem de filo tarafında temkinli bir bekleyiş yarattığını belirtiyor. Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre iç pazarda satış temposu gözle görülür şekilde gerilerken, mart ayında daralmanın hız kazandığı ifade ediliyor.
Otomotiv pazarında savaş gölgesi: Fiyatlarda risk
Otomotiv pazarında yılın ilk aylarında görülen sınırlı hareketlilik yerini yavaşlamaya bıraktı. Şubatla başlayan daralma, Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle mart ayında daha belirgin hale geldi.Derleyen: Abdullah Kerzi
Satışlar 100 binin altına inebilir
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, pazardaki yavaşlama mart ayında yüzde 15’e yaklaştı. Geçen yılın aynı döneminde 116 bin 900 adetle rekor kıran otomobil ve hafif ticari araç satışlarının, bu yıl martta 100 bin adedin altında kalması bekleniyor.
Sektör temsilcileri, yılın başında devam eden sınırlı büyümenin yerini hızlı bir şekilde daralmaya bıraktığına dikkat çekiyor.
Talepte temkinli bekleyiş
Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, pazardaki yavaşlamanın net şekilde hissedildiğini belirterek, mevcut durumda kampanyaların sürdüğünü ancak ileriye dönük risklerin talebi baskıladığını söyledi.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonun maliyetleri artırdığına işaret eden Kılıçer, üretim, lojistik ve sigorta giderlerindeki artışın distribütörleri fiyat güncellemesine zorlayabileceğini, bunun da talebi daha da aşağı çekebileceğini ifade etti.
Kredi faizleri talebi zayıflattı
Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan ise savaş öncesinde daha güçlü bir satış beklentisi olduğunu ancak son gelişmelerle birlikte talebin zayıfladığını dile getirdi. Mart ayında 100 bin adedin üzerinde satış öngörüldüğünü hatırlatan Gülan, mevcut tabloda ayın 97-100 bin adet bandında kapanmasının beklendiğini söyledi.
Finansman koşullarındaki değişimin pazarı doğrudan etkilediğini belirten Gülan, ticari kredi faizlerinin 36-37 seviyelerinden 42-43 bandına yükselmesinin özellikle filo alımlarını olumsuz etkilediğini vurguladı.
Elektrikli araçlara yönelim artıyor
Artan yakıt fiyatları, tüketici ve şirketleri alternatif mobilite çözümlerine yönlendiriyor. Sektör temsilcileri, özellikle şirket filolarında elektrikli araçlara geçişin hızlandığını ifade ediyor. Geçen yıl başlayan bu eğilimin 2026’da daha da güçlenmesi bekleniyor.
Maliyet baskısı büyüyor
Üretim ve lojistik maliyetlerindeki artış, otomobil fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Petrokimya ve plastik aksam maliyetlerindeki yükselişin yanı sıra taşıma giderlerindeki artışın da fiyatlara yansıma ihtimali güçleniyor.
Olası bir çip krizi riski de sektörün gündeminde yer alırken, ikinci el pazarındaki durgunluk dikkat çekiyor. Tüm bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde otomobil fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürebileceğine işaret ediyor.