Rus enerji şirketi Lukoil, uluslararası varlıklarının tamamını Amerikan yatırım şirketi Carlyle'ye satacak. Trump, şirketin ABD'deki varlıklarının tamamına el koymuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, Carlyle'nin Lukoil International GmbH'yi satın alma teklifinin kabul edildiği belirtildi. Anlaşmaya Lukoil’in Kazakistan’daki varlıklarının dahil edilmediği bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) izniyle birlikte bazı koşulların yerine getirilmesinin gerektiği kaydedildi. Açıklamada, Lukoil’in diğer potansiyel alıcılarla görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2025’te Ukrayna ve Rusya arasındak savaşın sonlandırılması konusunda "ciddi bir taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

YAPTIRIMIN BEDELİ AĞIR OLDU

Trump'ın kararı sonrası Lukoil'in ABD'de bulunan mal varlıklarına el koyuldu ve bu varlıklar üzerinden işlem yapılması yasaklandı. Ayrıca, yaptırıma tabi kişi veya kurumlara doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50’den fazla ortaklığı bulunan tüm diğer şirketlerin de otomatik olarak yaptırım kapsamına girdiği belirtilmişti.

DÜNYA PETROL ÜRETİMİNİN YÜZDE 2'Sİ ONLARDA

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılayan Lukoil, yaptırım kararının ardından uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Bu hamle, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşından bu yana Batı yaptırımlarına karşı bir Rus enerji şirketinin attığı en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.