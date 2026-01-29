Yeniçağ Gazetesi
Yapay zeka FCSB-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti...

Yapay zeka FCSB-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti...

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında FCSB deplasmanına gidiyor. Turu garantileyen temsilcimiz için, yapay zekaya maçın senaryosunu sorduk...

İbrahim Doğanoğlu
KARŞILAŞMA DETAYI

Maç FCSB vs Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi 8. hafta, National Arena, Bükreş) bugün (29 Ocak 2026) TSİ 23:00'te oynananacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe lig aşamasında 18. sırada, 11 puanı var (3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet). Play-off için zaten garantide, ama üst sıralara çıkıp daha iyi eşleşme almak istiyor.

FCSB ise 29. sırada, sadece 6 puanı var (-7 gol farkı). Kazanmak zorunda, yoksa elenme riski çok yüksek. Evlerinde son dönemde formsuzlar

YAPAY ZEKANIN TAHMİNİ

Fenerbahçe'nin kadro kalitesi, tecrübesi ve motivasyonu (en azından play-off eşleşmesi için) daha üstün. FCSB evinde agresif başlar, tribün baskısı yaratır ama savunma açıkları verir. Fenerbahçe kontralarla etkili olur.

İlk yarı temkinli geçer, 0-0 veya 1-0 Fenerbahçe önde biter.
İkinci yarı FCSB risk alır, açıklaşır → Fenerbahçe 70-80. dakikalarda boşlukları değerlendirir.

Maç sonu skor tahmini: FCSB 1-2 Fenerbahçe
(veya 0-2 olabilir, eğer Fenerbahçe erken gol bulursa rahat kazanır)

Alternatif senaryolar: FCSB sürpriz yaparsa (ev sahibi avantajı + çaresizlik): 2-1 FCSB (düşük ihtimal, %20-25)

Beraberlik: 1-1 (Fenerbahçe'nin işi bitmiş gibi rahat oynaması durumunda mümkün)

Fenerbahçe'nin deplasman tribününe gidecek kadar coşkulu olduğunu varsayarsak, sarı-lacivertliler maçı domine eder, 2+ gol atar ve rahat geçer. Umarım tribünde güzel bir atmosfer olur.

Kaynak: Spor Servisi
