Yapay zeka FCSB-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti...

KARŞILAŞMA DETAYI
Maç FCSB vs Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi 8. hafta, National Arena, Bükreş) bugün (29 Ocak 2026) TSİ 23:00'te oynananacak.
KARŞILAŞMA DETAYI
Maç FCSB vs Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi 8. hafta, National Arena, Bükreş) bugün (29 Ocak 2026) TSİ 23:00'te oynananacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe lig aşamasında 18. sırada, 11 puanı var (3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet). Play-off için zaten garantide, ama üst sıralara çıkıp daha iyi eşleşme almak istiyor.
FCSB ise 29. sırada, sadece 6 puanı var (-7 gol farkı). Kazanmak zorunda, yoksa elenme riski çok yüksek. Evlerinde son dönemde formsuzlar
YAPAY ZEKANIN TAHMİNİ
Fenerbahçe'nin kadro kalitesi, tecrübesi ve motivasyonu (en azından play-off eşleşmesi için) daha üstün. FCSB evinde agresif başlar, tribün baskısı yaratır ama savunma açıkları verir. Fenerbahçe kontralarla etkili olur.
İlk yarı temkinli geçer, 0-0 veya 1-0 Fenerbahçe önde biter.
İkinci yarı FCSB risk alır, açıklaşır → Fenerbahçe 70-80. dakikalarda boşlukları değerlendirir.
Maç sonu skor tahmini: FCSB 1-2 Fenerbahçe
(veya 0-2 olabilir, eğer Fenerbahçe erken gol bulursa rahat kazanır)
Alternatif senaryolar: FCSB sürpriz yaparsa (ev sahibi avantajı + çaresizlik): 2-1 FCSB (düşük ihtimal, %20-25)
Beraberlik: 1-1 (Fenerbahçe'nin işi bitmiş gibi rahat oynaması durumunda mümkün)
Fenerbahçe'nin deplasman tribününe gidecek kadar coşkulu olduğunu varsayarsak, sarı-lacivertliler maçı domine eder, 2+ gol atar ve rahat geçer. Umarım tribünde güzel bir atmosfer olur.