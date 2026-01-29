Yapay zeka FCSB-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti...

YAPAY ZEKANIN TAHMİNİ

Fenerbahçe'nin kadro kalitesi, tecrübesi ve motivasyonu (en azından play-off eşleşmesi için) daha üstün. FCSB evinde agresif başlar, tribün baskısı yaratır ama savunma açıkları verir. Fenerbahçe kontralarla etkili olur.