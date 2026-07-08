Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenliyor / Ankara #Canlı

https://t.co/ysvWjAbuXl — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 8, 2026

İran ile mutabakatı bitirdiğini belirtip "İran'ı bu akşam vurabiliriz" diyen ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası Beştepe'de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "İran'ı imha ettik, yok oldular" dedi. Öte yandan Trump, İran'ın ölüm listesinde birinci sırada olduğunu açıklarken, Türkiye'ye F-35 verilmesi konusunda da önemli mesajlar verdi.



İşte Başkan Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Çok başarılı ve iyi bir ülke yönetiyor. Askeri olarak oldukça güçlü. Çok iyi bir iş çıkarıyor. Havalimanı çok güzeldi. Yeni bir terminal inşa ettiler bizim varışımız için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum, harika bir iş çıkardı.



Rutte'ye de teşekkür ediyorum. Bu kadar lidere liderlik etmek kolay değil. Odada çok büyük bir sevgi vardı. Basının konuşanları görememesine üzüldüm. Konuşmaları kısa tuttuk. Basının ne yaptığımızı görmemesi kötü oldu. Oldukça akıllı insanlar vardı odada. Çok iyi kalpli insanlar vardı, kötü değil.

'İRAN'DA YAPILMASI GEREKENİ YAPTIK'



47 yıl önce İran'da yapılması gerekeni yaptık. Tarihi bir çabayla savunma çalışmalarını artırmak için çabada bulunduk. İran'ın askeri kapasitesini birkaç haftada ortadan kaldırdık. Havalimanlarındaki pistleri ortadan kaldırıldık. Liderleri de ortadan kaldırıldı. Füze fırlatıcıları az. Bunların çoğu imha edildi. Açık bir arayla dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz.



Liderler şunu iyi anlıyor. ABD, NATO'ya açık ara en iyi katkıyı veriyor. Bize saygı duymaya başladılar. 2 sene önce bize gülüyorlardı ama artık bize gülmüyorlar. Ortada kahkaha duymuyoruz. Yüzde 5'lik hedefe ulaşma konusunda konuşmalar yaptık. Bazıları çağrılara verdi. Bazıları da çağrılara kulak verecek. Trilyonlarca dolar alacağız savunmaya yönelik.



'TRİLYONLARCA DOLAR ALACAĞIZ'



Liderler şunu iyi anlıyor. ABD, NATO'ya açık ara en iyi katkıyı veriyor. Bize saygı duymaya başladılar. 2 sene önce bize gülüyorlardı ama artık bize gülmüyorlar. Ortada kahkaha duymuyoruz. Yüzde 5'lik hedefe ulaşma konusunda konuşmalar yaptık. Bazıları çağrılara verdi. Bazıları da çağrılara kulak verecek. Trilyonlarca dolar alacağız savunmaya yönelik.





'TAM 19,2 TRİLYON DOLAR YATIRIM ALDIK'

Odada saygıyı ve sevgiyi göremediniz. Bu sevgi sadece bana değil ülkelerine olan sevgi var. Bana 'Seni seviyoruz' dediler. Bunlar yetişkin insanlar. Yüzde 5'e ulaşmaları için çağrıda bulunuyorum. Bu sayı yıllarca böyle olmalıydı. Savunma şirketlerinin en iyileri en iyi ekipmanları yapıyorlar. Patriot gibi. Keşke daha hızlı yapabilsek. Şirketler büyük fabrikalar kurmaya başladılar. Başka ülkeler için de üretmeliyiz. 1-2 yıl beklemek yerine belki de 2 hafta bekleyip alacağız. Birçok insan savunma ekipmanlarını almak için bekliyorlar. Avrupa ve Kanada, bu parayı ABD'ye harcıyorlar. Binlerce ABD'li istihdam sağlıyor. Tarihin en yüksek yatırımını aldık. Tam 19,2 trilyon dolar yatırım aldık. Geçtiğimiz yönetim böyle bir yatırım alamadı.

'ŞARA HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR'

Toyata Meksika'daki fabrikasını ABD'ye taşıyacak. En yüksek düzeyde fabrikalar inşa ediliyor. 1-2 sene verdim fabrikalarını inşa etmeleri için. Yoksa tarife ödemek zorunda kalacaklar. Tarihte buna benzer bir gelişme görülmedi. Çok büyük fabrikalar inşa ediliyor. Keza yapay zeka şirketleri. Kendi elektriklerini üretmeleri için zorluyoruz. Yapay zekada ve diğer konularda Çin'den öndeyiz. TikTok anlaşması harikaydı. TikTok'ta birinciyim. Seçilmek için de kullandım. Sayılar yayınlandı. Ben birinci sıradaydım. Eğlence sektöründen olanlar 27. sırada falandı. Ben de anlayamadım ama böyleydi. Bu da şu demek oluyor. Ülkemiz görünüyor. Avrupa ülkeleri ordularını yeniden inşa ederken, ABD firmaları en büyük faydayı görecekler. Dünyanın en iyi ekipmanlarını üretiyoruz. 1 hafta içerisinde almak istiyorlar. Bir sürü füze üretiyoruz. Bu zirvede de 3 milyar dolarlık bir yatırım duyurduk. Biz dünyanın en sofistike drone'larını üretiyoruz. Lideriz. Yakın zamanda birkaç kat arayla lider olacağız. Zirvede birçok liderle görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüm. Şara harika bir iş çıkarıyor. Konuşmamızda ABD'nin geri döndüğü çok net anlaşıldı.

'BİZ DÜNYANIN EN SOFİSTİKA DRONE'LARINI ÜRETİYORUZ'

Biz dünyanın en sofistike drone'larını üretiyoruz. Lideriz. Yakın zamanda birkaç kat arayla lider olacağız. Zirvede birçok liderle görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüm. Şara harika bir iş çıkarıyor. Konuşmamızda ABD'nin geri döndüğü çok net anlaşıldı. Oda sevgi vardı. Çok başarılı bir zirveydi. Yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Birçok lidere ve Genel Sekreter Rutte'ye teşekkür ediyorum.

'İRAN SAVAŞI ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI, NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAKLAR'

İran savaşı çok büyük bir başarı. Nükleer silaha sahip olamayacaklar. Tek bir sebeple oradayım. İran nükleer silaha sahip olamaz. Gemileri kalmadı. Radarları yok. Bu başarı değil diyorsunuz ama çok büyük bir başarı. Sahte haberler İran'ın ne kadar iyi durumda olduğunu söylüyorlar ama çok kötü durumdalar. Biraz deliler gibi çılgınlar gibi. Bize cenazeye gitmek istediğini söyledir. Onlar Ortadoğu'nun zorbasıydı. 1 gün içinde hava savunma sistemleri ortadan kalktı. Liderlerini de ortadan kalktı. Yeni liderleri var. Belki onlar da ortadan kalktı. Ki bilebilir ki. Ben de ortadan kaldırılabilirim. Ben onların birinci hedefiyim. İyi gitmiyorsunuz dedin ama çok iyi gidiyoruz. Ablukamız vardı. Bir ablukanın bu kadar başarılı olduğunu gördün mü?

'KOMÜNİZMİ SATMAK KOLAY, BEN TARİHİN EN İYİ KOMÜNİSTİ OLURDUM'

Komünizm konusunda ABD'lilere çağrı yaptınız. Şimdi de dünyaya sesleniyorsunuz. Komünizmin eve ne kadar yakın olduğunu fark etmeyen insanlara ne söylemek istersiniz?

Komünizmi satmak kolay. Ben tarihin en komünisti olurdum. Lenin'in yanında olurdum. 12 ay içerisinde çöplük içinde yaşardınız. Latin Amerikalıların çoğu neredeyse komünist ülkelerden geldiler. Sosyal demokrat denince kulağa güzel oluyor ama değil. Her yerde konuşuyorum. Hiçbir zaman işe yaramadı ve yaramayacak. İşe yarayan şey Amerika. Harika ilerliyoruz. İyi insanlar ama ezik insanlar. 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir tehlike içerisindeler. Komünist olunca bir daha geri dönemiyorsunuz. Ölüyorsunuz.

TRUMP'TAN F-35 AÇIKLAMASI

En iyi ilişkilerimizden biri Türkiye ile. dünyanın en iyi uçağı. Herkes istiyor. Kime vereceğimizi konuşacağız. Kendisi Bibi'ye hayran değil ama savaşın dışında kaldı. Çok büyük bir ülke. Çok güçlü bir orduya sahip. Tam karar vermedim ama eğilimim şu yönde. Bize öyle bir şekilde yardımcı oldu ki. Bir de Çin yardımcı oldu. Savaşa girmediler. Çünkü neden biliyor musunuz? Ülkemize saygı duyuyorlar.