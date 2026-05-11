TRT1'de 'patili annesi operasyonu' yapıldı. Sunucu Işıl Açıkkar, "Allah henüz beni bir insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi" dedi.

Sosyal medya hesaplarının organize bir şekilde hedef aldığı Açıkkar'ın TRT Ana Haber Spikerliği görevine son verildiği öğrenildi.

NE DEMİŞTİ?

"Çok isteyip de evlat sahibi olamayanların, bu yüreğinden taşan merhameti, sevgiyi bir çiçeğe veren, ağaca veren, patili canlara veren, kedisini köpeğini yüreği taşarak 'annem' diye bağrına basan; koruyucu anne olan, evlat edinen ve o çocuğa yine 'annem' diye seslenip bağrına basan, yüreği o şefkatle atan tüm annelerimizin günü kutlu olsun.

Allah henüz beni bir insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir pati annesiyim ve ben canım anneciğimi de bundan tam 4 sene önce, tam da bir Anneler Günü sonrası..."

NE OLMUŞTU?

Açıkkar'ın bu sözlerinin ardından Bosch'un, evcil hayvanların "çocuk" olarak ima edildiği Anneler Günü reklamı akıllara geldi. Söz konusu reklam hakkında RTÜK inceleme başlatmıştı. Şirket, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da tepki gösterdiği reklam filmini yayından kaldırmıştı.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın “Nüfus ve Aile On Yılı” vizyonun altı çizilerek, anneliğin sadece bireysel değil, toplumsal bir emanet olduğuna değinildi. Açıklamada, aile değerlerinin ekranlarda korunacağı vurgulanarak, “RTÜK olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıkkar’ın görevden alınmasına dair TRT yönetiminden ise resmi bir açıklama yapılmadı.