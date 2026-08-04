Kaynak: Haber Merkezi

1 trilyon doları aşan dev bir portföyü yöneten ve geleceğin CEO'su gözüyle bakılan Jon Gray, sabah sporuyla adından söz ettirdi. New York'taki Central Park'ta düzenlenen 3,2 kilometrelik parkurda Gray'e; yaz stajyerleri, ilk yıl analistleri ve MBA yaz programı katılımcılarından oluşan 110'dan fazla genç çalışan eşlik etti. Etkinlik yaklaşık 20 dakika sürdü.

Kulaklığıyla kamera karşısına geçerek iş dünyasına yönelik deneyimlerini aktardığı içeriklerle viral olan Gray, sosyal mecrada yakaladığı bu etkileşimi kurumsal yapıyı güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Paylaşımlarının temel amacının kişisel popülariteden ziyade Blackstone'un vizyonunu ve şirket kültürünü yatırımcılara aktarmak olduğunu belirten üst düzey yönetici, doğallığın önemine vurgu yaptı. Gray, senaryolaştırılmış ve aşırı kurgulanmış içeriklerin inandırıcılığını yitirdiğini, izleyiciyle bağ kurmanın anahtarının samimiyet olduğunu ifade etti.

Yaptığı konuşmada Gray, geçen yıl şirket merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren yönetici Wesley LePatner'ı anarak kendisinin genç yeteneklere verdiği mentörlük desteğini yad etti. Etkinlik boyunca katılımcılarla sohbet etme imkânı bulan Gray, bu tür organizasyonların resmi ve kalabalık toplantılarda kurulamayan birebir diyaloglara zemin hazırladığını aktardı.

Özel kredi biriminde görev yapan 21 yaşındaki analist Abigail Miles, şirkette işe başlamadan önce de Gray'in videolarını ilgiyle takip ettiğini belirterek, lider isimlerin sosyal platformlarda görünür olmasının motivasyonu artırdığını dile getirdi. Bir diğer analist Cy Aminzadeh ise Gray'in esprili ve samimi üslubunun onu daha erişilebilir kıldığını, finans sektörünün dev bir figürünü bu denli doğal görmenin insani bir yakınlık oluşturduğunu kaydetti.

Sosyal mecralardaki aktifliğine rağmen kurumsal disiplinden ödün vermediğini vurgulayan Jon Gray, hazırladığı videoların yayınlanmadan önce şirketin uyum (compliance) departmanı tarafından titizlikle kontrol edildiğini belirtti. Özellikle genç personelin paylaşım yaparken dikkatli davranması gerektiğine işaret eden Gray, tüm çalışanların kurumsal imaj ve şirket değerleriyle uyumlu hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Koşunun ardından yoğun iş temposuna geri dönen Gray, aynı gün Blackstone destekli Jersey Mike's firmasının halka arz sürecini takip etti. Yoğun geçen sabahın ardından öğle tercihi sorulan Gray, favorisinin "Mike's Way" tarzında hazırlanmış hindi füme ve provolon peynirli sandviç olduğunu ifade etti.