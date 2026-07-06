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Kaynak: AA

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürütülen “Yarının Köyleri Projesi” kapsamında faaliyet gösteren dijital merkezlerde, çocuk ve gençlere yönelik yaz eğitimleri başlayacak.

BİNLERCE ÇOCUĞA ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, temmuz ayında başlayacak ve ağustos boyunca devam edecek eğitim programlarıyla 1000’den fazla çocuk ve gence ulaşılması amaçlanıyor.

BEŞ İLDE DÜZENLENECEK

Eğitimler; Adana Kürkçüler, Denizli İnceler, Diyarbakır Bağıvar, İzmir Ulamış ve Sakarya Taraklı’da bulunan Yarının Köyleri dijital merkezlerinde gerçekleştirilecek.

ROBOTİK VE YAPAY ZEKA EĞİTİMİ VERİLECEK

Program kapsamında çocuk ve gençler; robotik, kodlama, yapay zeka ile STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında eğitim alacak. Eğitimlerle analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve teknoloji üretme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

SANAT VE FARKINDALIK ATÖLYELERİ DE OLACAK

Teknoloji eğitimlerinin yanı sıra dijital müzik, çevre bilinci, çocuk hakları, yerel değerler ve drama atölyeleri de yaz programında yer alacak. Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenecek etkinliklerle çocukların sosyal ve çevresel farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

SERVİS VE KATILIM BELGESİ DESTEĞİ

Uzak köylerden katılacak öğrenciler için servis imkânı sağlanacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilecek. Yaz döneminin ardından çocuk ve gençler yıl boyunca dijital merkezlerde düzenlenecek eğitim ve atölyelerden faydalanmayı sürdürebilecek.

KIRSALDA DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKI

“Yarının Köyleri” dijital merkezleriyle kırsal bölgelerde teknolojiye erişimin artırılması, dijital uçurumun azaltılması ve geleceğin ihtiyaç duyduğu dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.