Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray 1-0'lık skor avantajını Anfield'da koruyamadı ve Liverpool'a 4-0 mağlup olarak elendi.

NOA LANG'IN PARMAĞI KOPTU

Karşılaşmanın 80. dakikasında ceza sahası içerisinde son çizgiye inerek hızını alamadan reklam panolarına çarpan ve sonrasında elini tutarak acı içinde yerde kalan Noa Lang'ın şansız sakatlığı sonrası kötü haber geldi.

TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre; devre arasında oyuna giren ve maçın bitimine son 10 dakika kala yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Noa Lang'ın parmağı koptu.

OKAN BURUK: 'NOA LANG'IN PARMAĞINDA CİDDİ BİR YARALANMA VAR'

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Noa Lang'ın durumu hakkında şöyle konuştu:

"Noa'nın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada ve kontrolleri yapılacak ama kötü bir yaralanma var parmağında."