İstanbul'da yaşanan taksi olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Travis Scott konseri sonrası oteline gitmek için taksiye binen ABD'li Twitch yayıncısı Auger'in, ödeme sırasında kartından anlaşılan ücretin çok üzerinde para çekildiğini fark etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde, taksi şoförünün yolculuk öncesinde 50 euro ücret talep ettiği görüldü. Ancak yayıncı, ödeme sonrasında hesabından 136 euro çekildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Olayın görüntülerinin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine ilgili kurumlar harekete geçti.

TAKSİCİLİK KARTI DA İPTAL EDİLDİ

Yapılan incelemelerde sürücünün taksimetre kullanmadığı, trafik kurallarına aykırı hareket ettiği ve emniyet kemeri takmadığı tespit edildi. Bu ihlaller nedeniyle taksi şoförüne toplam 95 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası da sürücü hakkında disiplin işlemi başlattı. Yapılan değerlendirme sonucunda şoförün taksicilik kartının süresiz olarak iptal edildiği ve mesleğini sürdüremeyeceği açıklandı.

Yaşanan olay, İstanbul'da turistlere yönelik taksi uygulamaları ve denetimlerin yeterliliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.