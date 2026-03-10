Feci kaza Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi İlkadım Sanayi Sitesi Tramvay İstasyonu’nda yaşandı. Tekkeköy istikametine seyir halinde olan Recep S.’nin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’a ait 5509 numaralı tramvay, hemzemin geçitte Mustafa Ç. idaresindeki kamyon ile çarpıştı.

Tramvayın ön kısmının raylardan çıkmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Kazada kamyon sürücüsü Mustafa Ç. ile tramvayda yolcu olarak bulunan İsmail U. (55) ve A.H. (16) isimli çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.