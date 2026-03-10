FIFA heyeti, 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak İspanya, Fas ve Portekiz’de gerçekleştirdiği inceleme turunun ilk durağında Barcelona’daki Spotify Camp Nou’da denetim yaptı.
FIFA, Türk şirketinin İspanya’da inşa ettiği stadyuma hayran kaldı
FIFA heyeti, 2030 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk durak olarak İspanya'yı ziyaret etti. Türk şirketi Limak Holding’in yeniden inşa ettiği stat, yarı final adayları arasında öne çıkarken final ihtimali de değerlendirilen seçenekler arasında yer aldı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Mundo Deportivo’nun haberine göre, Türk şirketi Limak Holding tarafından yürütülen stat yenileme çalışmalarının heyette olumlu bir izlenim bıraktığı aktarıldı.
Yenileme süreci devam eden Spotify Camp Nou, 2030 Dünya Kupası’nda yarı final maçlarından birine ev sahipliği yapabilecek statlar arasında gösteriliyor. Stat için final ihtimali de konuşulurken, bu yarışta Santiago Bernabéu Stadyumu ile Hassan II Stadium’un öne çıkan adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor.
FC Barcelona, salı günü Barcelona Belediyesi’nden 1C ruhsatı için onay çıkmasını bekliyordu. Bu iznin verilmesi halinde Sevilla FC ile oynanacak maçta stadın birinci ve ikinci kat tribünlerinin yeniden kullanıma açılması planlanıyor.
Bu adımla birlikte mevcut 45 bin 401 kişilik kapasitenin yaklaşık 62 bine çıkarılması hedefleniyor. Kulübün uzun vadeli planında ise stadın nihai kapasitesinin 105 bine ulaşması bulunuyor.
Sezonun En Yüksek Seyirci Sayısı
Camp Nou’daki çalışmalar devam ederken stat son olarak geçen salı günü Copa del Rey yarı finali rövanşında Atlético Madrid karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.
Söz konusu mücadelede tribünlerde 45 bin 399 taraftar yer aldı ve böylece sezonun en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı.
Ziyaret kapsamında FIFA heyeti de statta yürütülen yenileme çalışmalarının son durumunu yerinde inceleme fırsatı buldu.