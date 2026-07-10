Kaynak: İHA

Trakya bölgesinde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla sürdürülen "Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesinin ikinci yılında kritik bir adım atıldı. Yürütülen saha faaliyetleri kapsamında, nesli tükenme tehlikesi altındaki 4 şah kartala GPS vericisi yerleştirildi. Cihazlar aracılığıyla elde edilecek bulgular, kuşların doğal ortamlarındaki hareketlerinin bilimsel metotlarla izlenmesine olanak tanıyacak.

TREDAŞ ile DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen çalışmanın güncel etabında, 22 leylek ve 18 şah kartal halkalandı. Dijital takip cihazı takılan 4 şah kartal sayesinde; bu canlıların göç yolları, barınma alanları, beslenme alışkanlıkları ve maruz kaldıkları tehditler uzun vadeli olarak kayıt altına alınacak. Toplanan bilgilerin, hem bu özel türün neslinin devamına hem de Türkiye genelindeki yaban hayatı incelemelerine rehberlik etmesi bekleniyor.

Doğayla entegre enerji altyapılarının oluşturulmasını amaçlayan projenin iki yıllık bilançosunda, toplam 69 leylek ile 31 şah kartalın halkalama işlemi tamamlandı. Elektrik şebekelerinden kaynaklanabilecek olumsuz durumları asgariye indirmeyi de odak noktasına koyan çalışmada, 5 yıllık sürecin tamamlanmasıyla birlikte 500 leylek ile 100 şah kartala ulaşılması planlanıyor.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, enerji altyapısını dönüştürürken çevreyi koruma bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürdürülebilir bir enerji geleceğinin, ancak doğayla uyumlu altyapılar geliştirerek mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla enerji altyapısını geliştirirken doğayı korumayı da aynı sorumluluğun bir parçası olarak görüyoruz. DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ile yürüttüğümüz 'Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz' projesiyle, yalnızca kuşların korunmasına değil, doğaya ilişkin bilimsel bilgi birikiminin geliştirilmesine de katkı sunuyoruz. Bu yıl GPS vericileriyle elde edeceğimiz veriler sayesinde şah kartalların göç rotalarını, yaşam alanlarını, beslenme davranışlarını ve karşılaştıkları riskleri daha yakından takip edebileceğiz. Bu verilerin hem türün korunmasına hem de gelecekte yürütülecek yaban hayatı araştırmalarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."