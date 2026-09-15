Tüccarın fiyatını TMO Yıktı: Üreticiler alım merkezlerine akın ettiler

Koldere'deki alım noktasının yalnızca Saruhanlı üreticilerine değil, Manisa merkez ve diğer ilçelerinden de gelen üreticilere de hizmet verdiğini belirten Okur, "Buraya Saruhanlı'nın yanı sıra Manisa merkez mahalleleri ve diğer ilçelerde geliyor. Burada döküm alınıyor. En azından kötünün iyisi. Şu anda 55-60 liraya vereceği üzümü burada 80-85 lira, 90 lira arası verecek çiftçi. Tabii ki arada 25-30 lira bir fark var. Bu fark da az bir para değil. Yani en azından çiftçinin işçiye ödeyeceği kesim ücretini bir nebze olsun karşıladı" dedi.