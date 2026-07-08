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Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir traktörden römorka sıçrayan kıvılcımlar, hem römorkun hem de çevredeki tarım arazisinin zarar görmesine yol açtı.

Olay, Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, hareket halindeki bir traktörden sıçrayan kıvılcımlar, arkasındaki römorkta bulunan malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyerek yayılan alevler, yol kenarındaki ekili tarım arazisine de sirayet etti.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çevredeki çiftçiler de kendi su tankerleri ve traktörleriyle katılarak destek verdi.

İtfaiye ekipleri ile vatandaşların koordineli ve yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonucunda römorkta ve tarım alanında maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin resmi inceleme başlatıldı.