Eskişehir’de traktör yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Alpu ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Furkan Uğur, evinin bahçesinde traktör yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden annesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Mahmudiye Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Furkan Uğur’un cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Çukurhisar Mezarlığı’nda toprağa verildi.