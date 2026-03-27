İstanbul Ümraniye’de trafikte yaşanan tartışma, şiddetle sonuçlandı. Bir sürücü, tartıştığı aracın önünü keserek araçtan indi ve diğer sürücüye tokat attı. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, şüphelinin M.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca M.K.’nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi. Şüpheli, “ulaşım araçlarının hareket etmesini engellemek veya durdurmak” suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.