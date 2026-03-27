APP plakada emniyet son noktayı koydu: Artık bu plakalara ceza yazılmayacak
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu, APP plakalara dair yanlış bilinen harf ve rakam grubuna dair, “Burada sadece harf ve rakamlar üzerinde standartların dışında basılmış olan, kalın olan harf ve rakamlar var. Bu plakalar da geçerli ve standartlarda kabul edilecek” dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Standart dışı 'Amerikan Pres Plaka (APP)' takılı araçlara yönelik denetimler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları kapsamında 1 Nisan'a kadar rehberlik amacıyla gerçekleştiriliyor.
Bu tarihten itibaren bu tür plaka taşıyan araçların sürücülerine cezai işleme çarptırılacak. Buna göre APP plaka kullanan sürücülere 140 bin lira ceza, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süreyle trafikten menedilmesi yaptırımları olacak.
Aynı ihlalin geriye doğru 1 yıl içerisindeki ikinci tekrarında ise ceza 2 katına çıkarılacak. Konuya dair EGM Trafik Başkanı Ümit Mutlu, araç tescil plakalarının basımı için yetkili kuruluşun Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ile yetkilendirdiği şoför odaları olduğunu belirtti.
Mutlu, araç tescil plakalarında bulunması gereken güvenlik işaretlerinin yönetmelikte belirlendiğini hatırlatarak, geçerli 2 farklı plakayı basın mensuplarına tanıttı.
Mutlu, geçerli araç tescil plakalarında yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun mührünün yanı sıra uluslararası güvenlik işareti olan 'TR' rumuzu, hologram bulunması gerektiğinin altını çizdi.
Mutlu, yine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılmaya başlanan plakalarda mevcut güvenlik işaretlerine ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası yer aldığını söyledi.
Mutlu "Ancak plakaların üzerinde karekod ve seri numarasının yer almaması bunun sahte olduğu anlamına gelmiyor. Mührün olması ve diğer güvenlik işaretlerin olması bu plakanın standart ve geçerli bir plaka olması için yeterli" ifadelerini kullandı.
Mutlu, harf ve rakam grubu kalın puntolarla basılmış plakalara ilişkin de yanlış algı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Üzerinde mühür olan plakamız; TR işareti, ülkemizin uluslararası tanıtım işareti ve güvenlik şeridi var alt kısmında. Ve belirli aralıklarda ay yıldız ve TR işaretimiz var. Burada sadece harf ve rakamlar üzerinde standartların dışında basılmış olan, kalın olan harf ve rakamlar var.
Bu plakalar da geçerli ve standartlarda kabul edilecek olan bir plaka. Bu şekilde olan plakaları araç sahiplerimizin şoför odalarına giderek değiştirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bu plakalarını araçlarında kullanabilirler. Denetimlerde herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacaklar. Yine de herhangi bir tereddütleri olursa bununla ilgili olarak trafik kuruluşlarımızdan ya da trafik ekiplerimizden destek alabilirler"