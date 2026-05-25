Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, maddi hasarlı trafik kazasına karışan iki aracın sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, taraflardan Ramazan K., diğer aracın sürücüsü Sibel K.’ye fiziksel saldırıda bulunmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşılınca infial yarattı.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İHBAR KABUL ETTİ: SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırı anına ait görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından İstanbul Emniyeti kolları sıvadı. Paylaşımları ihbar kabul eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırgan sürücü Ramazan K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

HEM EHLİYETİNDEN OLDU HEM DE 180 BİN LİRA CEZA YEDİ

Gözaltına alınan sürücü Ramazan K.’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca adeta ceza yağdı. Ekipler tarafından şüpheliye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Saldırganın ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konularak araç trafikten men edildi. Adliyeye Sevk Edilecek: Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli Ramazan K.'nin, trafik cezalarının yanı sıra Türk Ceza Kanunu kapsamında "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.