Martı, ABD merkezli otonom araç üreticisi Tensor ile stratejik bir ortaklık kurarak yapay zeka destekli Seviye 4 sürücüsüz araçları filosuna katacağını duyurdu. Yasal süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye, mobil uygulama üzerinden çağrılabilen otonom robotaksilerle tanışacak.

Son yıllarda paylaşımlı ulaşım ağını sürekli genişleten yerli mobilite şirketi Martı, teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Silikon Vadisi merkezli otonom sürüş teknolojileri geliştiricisi Tensor ile çok yıllık büyük bir stratejik ortaklığa imza attığını ilan etti. İmzalanan bu kritik anlaşma doğrultusunda Martı, Tensor tarafından sıfırdan üretilen yapay zeka destekli sürücüsüz araçları filosuna dahil etmeyi planlıyor. Henüz bu inovatif hizmetin tam olarak hangi tarihte devreye alınacağı açıklanmasa da teknik hazırlıkların tamamlanması ve gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki uygulama üzerinden sürücüsüz araç çağırabilecek.

İNSAN MÜDAHALESİ OLMADAN SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Platforma entegre edilmesi planlanan "Seviye 4" otonom sistemler, belirli koşullar ve tanımlanmış alanlar dahilinde hiçbir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan, direksiyon ve pedal kontrolünü tamamen kendi yapay zekasıyla sağlayabiliyor. Ortaklık kurulan Tensor firması ise otonom taşımacılık sektöründe köklü bir geçmişe sahip. 2016 yılında kurulan şirket, Kaliforniya eyaletinde tam sürücüsüz yolcu taşıma izni almayı başaran ikinci marka unvanını taşıyor. Girişimin 2025 yılında dünyaya tanıttığı ilk bireysel "Robocar" modeli, hem şahsi kullanıma hem de paylaşımlı filo operasyonlarına uygun esnek altyapısıyla öne çıkıyor.

HEDEF YAPAY ZEKA DESTEKLİ ŞEHİR İÇİ MOBİLİTE

Geleceğin ulaşım mimarisini değerlendiren Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, bugüne kadar Türkiye'de teknoloji odaklı taşımacılık çözümlerine hep öncülük ettiklerini vurguladı. Öktem, yapay zeka ve otonom yazılımların şehir içi trafiğin geleceğini tamamen baştan şekillendireceğine inandıklarını belirterek, Tensor ortaklığı sayesinde sürücüsüz paylaşımlı araç deneyimini Türk kullanıcılarıyla buluşturmak için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Tensor CEO'su Dr. Jay Xiao ise bu hamlenin şirketlerinin küresel büyüme planlarında çok önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'daki faaliyetlerinin ardından Türkiye pazarına da adım atmaktan mutluluk duyduklarını belirten Xiao, Martı'nın sahip olduğu devasa kullanıcı ağı sayesinde otonom sürüş güvenliğini ve konforunu milyonlarca kişiye en hızlı şekilde ulaştıracaklarını dile getirdi.