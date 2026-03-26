Trafikte araçlarıyla seyir halindeyken cep telefonlarına bakan sürücüler, diğer sürücülerin can ve mal güvenliklerini tehdit etmeyi sürdürüyor. Trafikte drone destekli "sıfır tolerans" denetimlerine başladı! 25 Mart 2026 itibarıyla devreye giren yeni düzenleme ile birlikte artık trafikte cep telefonuna bakarken tespit edilen tüm sürücülere ilk ihlalde para cezası verilecek ikinci ihlalde ise ehliyetlerine el konulacak.

Trafikte cep telefonuna bakan sürücülerin ihlalin tekrarı halinde ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak. Sürücüler biriken tüm cezalarını ödemeden ehliyeti geri alamayacak.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde kural ihlali yapan sürücüleri havadan drone ile tek tek tespit etti.

CEZASI 20 MİLYON

Direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere 5'er bin lira ceza kesildi. Sürücülere, bu ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda cezanın 20 bin liraya kadar çıkacağı ve sürücü belgelerine her seferinde 30 gün süreyle el konulacağı uyarısı yapıldı.

Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira ceza kesildi. Kemer ihlali bir yıl içinde 4 kez tekrarlanırsa ehliyetler 30 gün süreyle geri alınacak.