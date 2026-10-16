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Kaynak: İHA

Son günlerde artan şiddetli yağışlar ve sel felaketlerinin ardından araç, ev ve iş yerlerinde oluşan zararları hangi sigortanın karşıladığı merak konusu oldu. Sigortacı Yakup Göktaş, araçlardaki sel hasarını zorunlu trafik sigortasının değil kaskonun; ev ve iş yerlerindeki sel hasarını ise DASK'ın değil konut ve iş yeri sigortasının karşıladığını vurgulayarak kritik uyarılarda bulundu.

Şiddetli yağışların getirdiği felaketlerin ardından zarar gören vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi için sigorta poliçelerini incelemeye başladı. Kamuoyunda doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken Sigortacı Yakup Göktaş, zorunlu trafik sigortası ve DASK poliçelerinin sel risklerini kapsamadığını açıkladı.

TRAFİK SİGORTASI SEL HASARINI ÖDER Mİ?

Zorunlu trafik sigortasının sel nedeniyle oluşan araç hasarlarını ödemediğini belirten Yakup Göktaş, güvence için kasko poliçesine işaret etti:

"Trafik sigortası, kara yolunda aracınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan bir poliçedir ve içeriğine ek teminat eklenemez. Araçlardaki sel hasarlarının karşılanabilmesi için kasko sigortasının bulunması ve poliçe içerisinde sel sularına karşı teminatın yer alması gerekir. 10 yaş üzerindeki araçlara da muafiyetli veya muafiyetsiz kasko poliçesi yapılabilmektedir."

DASK SEL HASARINI KARŞILAR MI? KONUT VE İŞ YERİ SİGORTASI DETAYI

Ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskınlarında da benzer bir durumun geçerli olduğunu aktaran Göktaş, DASK'ın yalnızca deprem risklerine odaklandığını ifade etti.

Göktaş konuya ilişkin şunları kaydetti:

"DASK zorunlu deprem sigortasıdır, sel hasarları DASK kapsamına girmez. Ev ve iş yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı korunmak için özel konut veya iş yeri paket sigortası yaptırılması gerekir. Bu poliçelerde sel-su teminatı varsa, genel şartlar çerçevesindeki muafiyet düşüldükten sonra kalan tüm tazminat ödenir."

Öte yandan, İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan sağanak sebebiyle Sarıyer Ayazağa’da selin 3’üncü gününde köprü altında, kayıp olarak aranan Turgut Dursun (66)'un ölü olarak bulunmasıyla 4'e yükseldi.