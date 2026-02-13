Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören ve 36 maddeden oluşan Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de 242 oya 84 ret ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Kanun'un "motorsuz taşıt ve elektrikli skuter sürücülerinin hukuki sorumluluğunun genel hükümlere tabi olmasına" yönelik hükmü 1 Ocak 2027'de, diğer hükümleri ise düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

SALDIRI AMAÇLI ARAÇTAN İNMEK 180 BİN TL

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden sürücülere 180 bin TL, konvoy yaparak trafiği aksatanlara 90 bin TL ceza, sürücü belgelerinin geçici geri alınması ve araçların 30 gün trafikten men edilmesi uygulanacak.

Aynı kuralları tekrar ihlal eden sürücülerin belgeleri iptal edilecek. Belgesi iptal edilenler, yeniden sürücü belgesi alabilmek için kurs ve sınavları başarıyla tamamlamak zorunda olacak.

DRİFT ATANLARA 140 BİN LİRA CEZA

Drift yapan sürücülere 140.000 TL, izinsiz yarış düzenleyenlere 16 bin TL, yarış yapan sürücülere 46 bin TL ceza uygulanacak; yarış yapanların sürücü belgeleri 2 yıl geri alınacak ve araçlar 60 gün trafikten men edilecek.

Motorlu bisiklet ve motosikletlerde gösteri dışı akrobatik sürüş yapanlara 46 bin TL ceza, 60 gün sürücü belgesi geri alma ve araçların 60 gün trafikten men edilmesi uygulanacak.

Aynı kuralları 5 yıl içinde ikinci kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek; belgeler yalnızca psikoteknik değerlendirme ve cezaların ödenmesi şartıyla iade edilecek.

MAKAS ATANLAR VE KONVOY YAPARAK YOL KAPATANLAR

Makas atarak trafiği aksatan veya tehlikeye sokan sürücülere 90 bin TL ceza, sürücü belgelerinin 60 gün geri alınması ve araçların 30 gün trafikten men edilmesi uygulanacak.

Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda ters yönde veya konvoy/münferit şekilde trafiği engelleyen sürücülere de 90 bin TL ceza, 60 gün sürücü belgesi geri alma ve 30 gün araç trafikten men cezası verilecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE EHLİYET İPTALİ

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ilk ihlalde 5 bin TL, tekrarlayan ihlallerde 10 bin TL’den 80 bin TL’ye kadar artan idari para cezaları uygulanacak; aynı yıl içinde 6 kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek.

Polislerin “dur” ikazına uymayan sürücülere 200 bin TL ceza, 60 gün sürücü belgesi geri alma ve araçların 60 gün trafikten men edilmesi uygulanacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI

0,50 promil üzeri alkollü araç kullanan sürücülere ilk ihlalde 25 bin TL, tekrarlayan ihlallerde 50 bin TL veya 150 bin TL ceza uygulanacak; alkol testini reddeden sürücüye 150 bin TL ceza verilecek.

Alkollü araç kullananların sürücü belgeleri geçici olarak geri alınacak ve cezalar ödendikten sonra iade edilecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan sürücülere 150 bin TL ceza uygulanacak ve sürücü belgeleri iptal edilecek.

HIZ İHALİ CEZALARI DA ARTTIRILDI

Yeni yasa ile eski kanundaki hız sınırı aşımındaki yüzde ifadeleri kaldırıldı. Onun yerine hız sınırını yerleşim yerleri içerisinde 6 km/s yerleşim yerinde ise 11 km/s aşanlara ceza uygulanacak. Hız arttıkça uygulanan ceza miktarı da artacak. Buna göre;

Yerleşim yeri içerisinde hız sınırını

1) 6-10 km/s aşanlara 2 bin lira,

2) 11-15 km/s aşanlara 4 bin lira,

3) 16-20 km/s aşanlara 6 bin lira,

4) 21-25 km/s aşanlara 8 bin lira,

5) 26-35 km/s aşanlara 12 bin lira,

6) 36-45 km/s aşanlara 15 bin lira,

7) 46-55 km/s aşanlara 20 bin lira,

8) 56-65 km/s aşanlara 25 bin lira,

9) 66 km/s’ten fazla aşanlara 30 bin lira,

Ayrıca, yerleşim yeri içerisinde hız sınırını 46-51 km/s ve aşanların ehliyetlerine her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle el konulacak.

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını

1) 11-15 km/s aşanlara 2 bin lira,

2) 16-20 km/s aşanlara 4 bin lira,

3) 21-25 km/s aşanlara 6 bin lira,

4) 26-30 km/s aşanlara 8 bin lira,

5) 31-40 km/s aşanlara 12 bin lira,

6) 41-50 km/s aşanlara 15 bin lira,

7) 51-60 km/s aşanlara 20 bin lira,

8) 61-70 km/s aşanlara 25 bin lira,

9) 71 km/s’ten fazla aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün, 61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün, 71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. Geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şart olacak.

AMBULANSA YOL VERMEYENE EHLİYET İPTALİ

Ambulans, acil hasta taşıyan, itfaiye ve orman yangın araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin TL ceza, 30 gün sürücü belgesi geri alma ve araçların 30 gün trafikten men edilmesi uygulanacak; aynı ihlali 5 yıl içinde ikinci kez yapanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Geçiş üstünlüğü olan diğer araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin TL, zorunluluk olmadığı hâllerde geçiş üstünlüğü kullananlara 46 bin TL ceza uygulanacak.

SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANIMI

Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ilk ihlalde 5 bin TL, aynı yıl içinde ikinci ihlalde 10 bin TL, üçüncü ve daha fazla ihlalde 20 bin TL ceza uygulanacak.

Üç veya daha fazla ihlalde ayrıca sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacak.

EMNİYET KEMERİ CEZALARI

Emniyet kemeri takmayan sürücülere 2 bin 500 TL ceza uygulanacak; aynı yıl içinde dört veya daha fazla ihlal edenlerin sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

Koruma başlığı ve gözlüğünü uygun şekilde kullanmayan sürücülere ve yolculara ilk ihlalde 2 bin 500 TL, ikinci ihlalde 5 bin TL, üçüncü ve sonraki ihlallerde 10 bin TL ceza verilecek.

TAKİP MESAFESİNE UYMAYANA 5 BİN LİRA

Araçlar arasındaki mesafe kuralına uymayan sürücülere 5 bin TL, şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, yavaş sürme ve geçiş kolaylığı sağlama gibi diğer kurallara uymayanlara bin TL ceza uygulanacak.

Kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymayan sürücülere bin TL’den 5 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ

Kabul edilen yasaya göre, zorunlu kış lastiği takmayanlara 6 bin ceza kesilecek. Kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında, kar zinciri kullanmaması nedeniyle trafik akışına engel olan kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücüsüne 24 bin lira idari para cezası uygulanacak.

ZARURET DIŞINDA OLAY YERİNDEN AYRILANLARA HAPİS CEZASI VERİLECEK

Kaza yerinden zabıtanın izni olmadan zaruret dışında ayrılan ve kazada durumu değiştiren sürücülere 46 bin TL ceza uygulanacak; ölümlü veya yaralanmalı kazalarda bu kişiler 1–3 yıl hapis cezası ve sürücü belgelerinin 2 yıl geri alınmasıyla karşı karşıya kalacak.

İZİNSİZ YOLCU TAŞIYAMA

Belediyeden izin/ruhsat almadan yolcu taşıyanlara 100.000 TL, izin konusu dışında taşıma yapanlara 46 bin TL, araçlarını amaç dışı kullanan veya kullandıranlara 20.000 TL ceza verilecek.

İzinsiz yolcu taşıyan sürücülerin belgeleri 30 gün geri alınacak; aynı yıl içinde tekrar ihlal edilirse cezalar iki kat uygulanacak.

TRAFİK SUÇUNU ÖVENE DE CEZA

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile, Karayolları Trafik Ceza Kanunu’nda yasaklanan bir eylemi basın, yayın, internet, sosyal ve dijital medya veya diğer elektronik cihazlar yoluyla paylaşarak trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri alenen yayanlara da 25 bin lira ceza uygulanacak.

PLAKAYI KAPATANLARA 140 BİN TL

Plaka takmayan veya plakasını değiştiren, sahte veya başka araca ait plakayı kullanan sürücülere 140 bin TL ceza, 30 gün sürücü belgesi geri alma ve 30 gün araç trafikten men cezası uygulanacak.

Aynı yıl içinde ikinci veya daha fazla ihlalde cezalar 280 bin TL’ye çıkacak, sürücü belgeleri 60 gün, araçlar 60 gün trafikten men edilecek.

Bu sürücüler ayrıca “resmi belgede sahtecilik” suçundan da cezalandırılacak.

SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANIMI 40 BİN TL

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, mahkemelerce veya cumhuriyet savcılıklarınca ya da kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınmasına rağmen motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.

Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara da 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, motorlu araçların sürülmesine izin veren işleten de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

SKUTER KULLANIMINA DA DÜZENLEME

Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç kullanmaları halinde 5 bin TL ceza uygulanacak.

Ayrıca, bisiklet yolu/şeridi dışındaki taşıt yolunda yan yana fazla sürüş, manevra ve elleriyle sürüş kurallarına uymama, güvenlik şartlarını ihlal etme, fazla yolcu veya yük taşıma, elektrikli skuterleri otoyol veya hız sınırı 50 km/s üstü yollarda kullanma gibi ihlallerde de 5 bin TL idari para cezası uygulanacak.