TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören ve 36 maddeden oluşan Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

KANUN TEKLİFİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Düzenleme, ölümlü trafik kazalarının azaltılması için başta aşırı hız, kırmızı ışık ve şerit ihlalleri olmak üzere birçok trafik kuralı ihlaline yönelik idari para cezalarının artırılmasını içeriyor. Gerçekleştirilen elektronik oylama sonucunda 326 oy kullanılırken; 242 oyla kabul edilen teklife, 84 ret oyu verildi.

Teklifin Genel Kurul’daki görüşmeleri esnasında AKP tarafından verilen önergeyle, maddelerin yürürlük tarihinde değişikliğe gidildi.

MOTORLU BİSİKLETLER ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINA ALINIYOR

Buna göre kanun teklifinin 28’inci maddesi 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. Teklifin diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kanun teklifinin 28’inci maddesiyle motorlu bisikletler zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alınıyor. Gerçekleştirilen düzenlemede sigorta zorunluluğu dışında kalan motorlu bisikletlerin karıştığı kazalarda ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazmininde yaşanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

Düzenleme ile beraber bu araçlara trafik sigortası yaptırma yükümlülüğü getiriliyor. Öte yandan maddede "elektrikli skuter" ibaresi eklenerek bu araçlarla ilgili hukuki sorumluluğun genel hükümlere tabi olması hüküm altına alınıyor.

DÜĞÜN, ASKER UĞURLAMASI, EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK...CEZALAR ARTTI?

Teklife göre, ehliyetsiz araç kullanan kişilere 40 bin lira idari para cezası kesilecek. Ehliyeti tedbiren geri alındığı veya iptal edildiği halde araç kullananlara ise 200 bin lira ceza verilecek.

Trafikte düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yapmak; diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerde bulunmak yasak kapsamına alındı.

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde "makas" atan kişiler, otoyollarda ya da karayollarında araçlarını ters istikamette kullanan kişiler, konvoy yapanlar ve araçlarını keyfi olarak karayolu üzerinde trafiği engelleyecek şekilde durduranlar 90 bin lira para cezası ödeyecek.

Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

TRAFİKTE ARAÇLA TAKİP YA DA KAVGA İÇİN ARAÇTAN İNENLER DİKKAT!

Trafikte saldırı için başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bu kişilerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.