Ordusu olmayan 10 ülke: Devlet ama askerleri yok

Dünyada birçok ülke 3. Dünya Savaşı’nın çıkması ihtimaline karşı savunma bütçelerini yükselterek ordularını güçlendirirken, bazı devletlerin ise düzenli bir ordusu bile bulunmuyor. İşte ordusu bulunmayan 10 ülke:

Ordusu olmayan 10 ülke: Devlet ama askerleri yok - Resim: 1

10-PORTO RİKO

Bu devletin savunması ABD'nin sorumluluğundadır.

1 10
Ordusu olmayan 10 ülke: Devlet ama askerleri yok - Resim: 2

9-SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER

Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) üyesi

2 10
Ordusu olmayan 10 ülke: Devlet ama askerleri yok - Resim: 3

8-SAMOA

Bu devletin savunması Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.

3 10
Ordusu olmayan 10 ülke: Devlet ama askerleri yok - Resim: 4

7-SAN MARİNO

Savunma İtalya'nın sorumluluğundadır.

4 10
Ordusu olmayan 10 ülke: Devlet ama askerleri yok - Resim: 5

6-SİNT MAARTEN

Savunma, Hollanda'nın sorumluluğundadır.

5 10
Ordusu olmayan 10 ülke: Devlet ama askerleri yok - Resim: 6

5-SOLOMON ADALARI

Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından eğitilen ve desteklenen polisler

6 10
Ordusu olmayan 10 ülke: Devlet ama askerleri yok - Resim: 7

4-TUVALU

Kuruluş aşamasında ordu oluşturulmadı. Polis gücü Avustralya tarafından desteklendi.

7 10
Ordusu olmayan 10 ülke: Devlet ama askerleri yok - Resim: 8

3-VANUATU

Avustralya, Çin, Fransa, Yeni Zelanda ve ABD tarafından eğitilen ve desteklenen küçük bir paramiliter güç.

8 10
Ordusu olmayan 10 ülke: Devlet ama askerleri yok - Resim: 9

2-VATİKAN ŞEHRİ

İç güvenlik İsviçre ve polis tarafından sağlanacak, savaş zamanında ise İtalyan ordusu tarafından savunulacaktı.

9 10
Ordusu olmayan 10 ülke: Devlet ama askerleri yok - Resim: 10

1-YENİ KALEDONYA

Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
