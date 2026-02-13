Ordusu olmayan 10 ülke: Devlet ama askerleri yok

10-PORTO RİKO
Bu devletin savunması ABD'nin sorumluluğundadır.
9-SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER
Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) üyesi
8-SAMOA
Bu devletin savunması Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.
7-SAN MARİNO
Savunma İtalya'nın sorumluluğundadır.
6-SİNT MAARTEN
Savunma, Hollanda'nın sorumluluğundadır.
5-SOLOMON ADALARI
Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından eğitilen ve desteklenen polisler
4-TUVALU
Kuruluş aşamasında ordu oluşturulmadı. Polis gücü Avustralya tarafından desteklendi.
3-VANUATU
Avustralya, Çin, Fransa, Yeni Zelanda ve ABD tarafından eğitilen ve desteklenen küçük bir paramiliter güç.
2-VATİKAN ŞEHRİ
İç güvenlik İsviçre ve polis tarafından sağlanacak, savaş zamanında ise İtalyan ordusu tarafından savunulacaktı.
1-YENİ KALEDONYA
Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır.