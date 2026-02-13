SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan erken seçim öncesi 'maaş zammı' iddiası

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, son günlerde kamuoyunda geniş yer bulan emekli maaşı düzenlemeleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hükümetin ekonomi politikalarını seçim takvimi üzerinden okuyan Erdursun, gerçek anlamda bir iyileştirmenin 2027 yılının başında görülebileceğini öngörüyor. İktidar tarafında da seçim için 2027 yılı gösteriliyordu.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarında beklenen iyileştirmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, hükümetin 2027 seçimlerine dönük planlarını vurgularken, tahmin edilenin aksine devasa bir artış ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.Derleyen: Süleyman Çay
Erdursun, hükümetin tüm ekonomik plan ve programlarını seçimlere dönük kurguladığını ifade etti. Medyadaki "çok büyük artış olacak" haberlerine mesafeli yaklaşan Erdursun, şu ifadeleri kullandı:
"2026'nın ikinci döneminden itibaren, 2027 Ocak ayında gerçek anlamda bir iyileştirme yapabilecekleri ihtimali üzerinde duruyorum. Televizyonlarda ve gazetelerde çok büyük artışlar olacağı konuşuluyor ancak ben yine de çok büyük bir artış olacağını düşünmüyorum."
Erdursun, artışın boyutu hakkında somut örnekler vererek, hükümetin seçime kadar makul düzeyde, kontrollü bir artış politikası izleyeceğini iddia etti:
"Örnek veriyorum; bugünkü rakamlarla 7.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL gibi bir artışla seçime doğru ilerleyecek hükümet."
Hükümet yetkililerinin henüz somut bir adım atmadığını vurgulayan Erdursun, spekülatif haberlerin bir parçası olmayacağını belirterek sözlerini şöyle noktaladı:
"Haziran ayına kadar bu haberler çok olacak ancak ben bu haberlerin içine dahil olmayacağım. Hükümet yetkilileri ortaya somut bir çalışma metni koyarsa, tasarı meclise gelirse onun üzerinden yorumlar yapacağım. Onun dışında artık hiç yorum yapmak dahi istemiyorum."
Erken seçim tartışmaları gündemde yer edinirken, AKP’li Mustafa Elitaş en uygun tarihin kasım 2027 olabileceğini söyledi. 2028 yılında planlanan seçimin bu noktada AKP'li isim tarafından 2027 yılını işaret etmesi erken seçim olarak yorumlandı.