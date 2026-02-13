SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan erken seçim öncesi 'maaş zammı' iddiası

"Haziran ayına kadar bu haberler çok olacak ancak ben bu haberlerin içine dahil olmayacağım. Hükümet yetkilileri ortaya somut bir çalışma metni koyarsa, tasarı meclise gelirse onun üzerinden yorumlar yapacağım. Onun dışında artık hiç yorum yapmak dahi istemiyorum."