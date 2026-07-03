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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, kanat transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Bordo-mavililerin, Leicester City'de forma giyen Abdul Fatawu'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.

DÜNYA KUPASI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

2026 Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı ile başarılı bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki futbolcu, hızı, bire birdeki etkili oyunu ve patlayıcı özellikleriyle scout ekiplerinin beğenisini topladı.

TRABZONSPOR HAREKETE GEÇİYOR

Trabzonspor yönetiminin, genç kanat oyuncusunun transferini sonuçlandırmak adına önümüzdeki günlerde Leicester City ile resmi temaslara başlaması bekleniyor. Bordo-mavililer, hücum hattına dinamizm katması beklenen Abdul Fatawu'yu kadrosuna katarak yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.