Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Tedavisi süren Ukraynalı futbolcu Zubkov’un antrenmana katılmadığı bildirildi. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla tamamlayacak.