Kulüpler Birliği'nin bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçla ilgili önemli mesajlar verdi.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'ALDIĞIMIZ KARARLARI FEDERASYONLA PAYLAŞACAĞIZ'

Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığını da üstlenen Ertuğrul Doğan öncelikle toplantının içeriğinden bahsederek şöyle konuştu:

"Kulüpler Birliği toplantısında, kulüplerle aramızda yeni sezonla alakalı yabancı oyuncu uygunluğu, yayın havuzu dağılımıyla alakalı konular gündeme geldi. Önümüzdeki senelerle alakalı müsabaka saatlerinin düzenlenmesi ve oyun kalitesinin artırılmasıyla ilgili neler yapılabilir, bunlar konuşuldu.

Türkiye Süper Ligi'nde saha zeminleri projesi... Bununla alakalı neler yapılabilir, kimlerden faydalanılabilir, bu konularla alakalı çok önemli çalışmalar yapıldı.

Bir de B takım projesi var, kulüplerin talep ettiği. Bununla alakalı konuşuldu. Kulüplerin ağırlıklı gündeminde olan hak mahrumiyeti konusu... Bu konular gündeme geldi. Biz kendi aramızda bugün yaptığımız çalışma sonucunda bu konuların hepsiyle alakalı bazı kararlar aldık. Bunları federasyonla paylaşacağız."

'YANLIŞ KARARLARIN OLMADIĞI BİR MAÇ DİLİYORUM'

Ayrıca Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine konuşan Ertuğrul Doğan, "Hakemin etkin olmadığı, hak edenin kazandığı, centilmence bir maç olmasını diliyorum. Fenerbahçe’yi Trabzon’da en güzel şekilde misafir edeceğiz. Tek düşüncemiz kazanmak. Maçın sahada oynandığı, yanlış kararların olmadığı bir maç diliyorum." ifadelerini kullandı.