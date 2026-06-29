Trabzonspor rekor bir satışa daha imza attı. Geçtiğimiz yaz 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a katılan ve bordo mavili formayla çıktığı 40 maçta 15 gol atan 22 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto'nun transferi resmiyet kazandı.

ZENIT TRANSFERİ RESMEN DUYURDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin futbolculuk döneminde formasını giydiği Zenit St. Petersburg, Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

FELİPE AUGUSTO: 'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA'

Zenit ile 4 yıllık sözleşmeye imza atan Felipe Augusto, "Buraya gelmenin kariyerimde büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Belçika ve Türkiye'de oynadım ve Avrupa futbolunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Bir süre önce temas kurmaya başladık. Zenit'e katılma konusundaki güçlü isteğimi hemen dile getirdim. Şimdi burada olmaktan mutluyum." diye konuştu.

TRABZONSPOR TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor, Felipe Augusto transferinde Zenit ile 15+5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto Da Silva'nın, Zenit Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Zenit Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-EUR garanti bedel ve 5.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 20.000.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır."