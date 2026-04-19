Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor Başakşehir'i konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadele kapalı gişe oynanacak.

TRABZONSPOR ZİRVE İDDİASINI SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Son haftalara girilirken zirve takibini sürdüren Bordo Mavililer Başakşehir engelini de kayıpsız geçerek hem ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitlemeyi hem de lider Galatasaray ile arasındaki farkı korumayı hedefliyor.

ONUACHU İLE MUÇI DÖNÜYOR

Fatih Tekke, geçtiğimiz hafta yararlanamadığı Paul Onuachu'ya Başakşehir maçında yer vermesi bekleniyor. Hafta içi antrenmanlara katılan Nijeryalı yıldız ile birlikte bir süredir forma giyemeyen Ernest Muçi de ilk 11'de sahaya çıkabilir.

HÜCUM ÜRETKENLİĞİ BELİRGİN ŞEKİLDE ARTACAK

Trabzonspor'un bu sezon attığı gollerin büyük bölümü üstlenen iki yıldızın sahada olması takımın hücum üretkenliğini artıracak belirleyici bir unsur olarak görülüyor.

BATAGOV VE FOLCARELLI YOK

Öte yandan Arseniy Batagov'un ise sakatlığı sürüyor. Ukraynalı stoper bu maçta da görev alamayacak. Ayrıca geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında sarı kart gören Tim Jabol Folcarelli de cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle:

Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ozan, Oulai, Muçi, Augusto, Zubkov, Onuachu