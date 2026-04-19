İstanbul Pendik’te trafik kazasında yaşamını yitiren Işıl Öykü Dinç davasında duruşmaya damga vuran gelişme, resmi yazışmalardaki hata oldu.

Mahkemede dinlenmesi istenen polis ekibine ilişkin yazışmalarda, olay yerine ilk ulaşan ekiplerden biri olarak belirtilen “Selamiçeşme” ifadesi tutanağa “Selami Çeşme” şeklinde geçirildi. Bunun üzerine mahkeme, emniyete yazı yazarak “Selami Çeşme isimli polis memurunun” duruşmaya getirilmesini istedi.

Ancak emniyet birimleri, bu isimde bir polis bulunmadığını, Selamiçeşme’nin bir karakol ve bölge adı olduğunu bildirdi. Yaşanan hata sonrası dosyada yeni yazışmalar yapıldığı öğrenildi.

AİLEDEN SERT TEPKİ

Baba Yunus Dinç, yaşananları dosyanın ciddiyetle ele alınmadığının göstergesi olarak değerlendirdi. Dinç, “Bu dosyanın sulandırıldığının, lastik gibi uzatıldığının kanıtı bu. Evraklara gereken özen gösterilmiyor” dedi.

Anne Özlem Dinç ise adalet taleplerini yineleyerek, olay yeri tutanakları ve resmi işlemlerdeki hataların soruşturmayı geciktirdiğini savundu.

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve bilirkişi raporunun beklenmesi gerekçesiyle davayı ileri bir tarihe erteledi.