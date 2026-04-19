Galatasaray’ın Gençlerbirliği deplasmanında aldığı galibiyetin ardından eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirdi.
Nihat Kahveci Galatasaray'da maçın yıldızını açıkladı: Icardi ve Yunus derken...
Galatasaray'ın 2-1'lik Gençlerbirliği galibiyetini yorumlayan Nihat Kahveci, karşılaşmada attıkları gollerle yıldızlaşan Mauro Icardi ve Yunus Akgün yerine başka bir ismi öne çıkardı.
Golleri Mauro Icardi ve Yunus Akgün atmasına rağmen Nihat Kahveci, maçın öne çıkan ismi olarak Uğurcan Çakır’ı gösterdi.
'GALATASARAY'IN OYUN KURUCUSU'
Nihat Kahveci, “Galatasaray'da bir oyun kurucu var, 10 numara değil, kenar değil, forvet arkası değil, forvet değil... Uğurcan.” dedi.
Deneyimli yorumcu sözlerini, “Bugün hatlar arasında öyle toplar verdi ki Galatasaray geriden üçlü çıkıyor. Uğurcan gerçekten futbol oynuyor. Kalecilikten daha çok Galatasaray'ın oyun kurulumundaki rolü inanılmaz.” ifadeleriyle sürdürdü.
OYUN GÜCÜ ELEŞTİRİSİ
Galatasaray’ın galibiyetine rağmen takım oyununa da değinen Kahveci, sarı-kırmızılıların beklenen seviyeye tam ulaşamadığını söyledi.
Nihat Kahveci, “Favori kazandı. İki tane de birbirinden güzel golle kazandı. Bana göre yine de beklenilen oyun gücünü sahaya yansıtmadı. 2-0 her zaman riskli skordur.” dedi.
DERBİ VURGUSU
Şampiyonluk yarışına da değinen Kahveci, Galatasaray’ın puan avantajıyla derbiye girecek olmasının önemli olduğunu belirterek, "Ligde kalan 4 hafta, 4 puan farkla Galatasaray lider. Haftaya içerde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu Galatasaray için büyük bir avantaj." diye konuştu.