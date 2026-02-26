Trabzonspor’un sezon başında Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana’nın, sezon sonu planı netleşti.

MANCHESTER UNITED'DA FORMA İÇİN SAVAŞMAYI HEDEFLİYOR

İngiliz basınından The Guardian’da yer alan habere göre; 29 yaşındaki kaleci, Trabzonspor’daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Manchester United’a dönerek yeniden 1 numaralı kaleci olmak için mücadele etmek istiyor. Onana’nın, kendisine bu fırsatın verileceğine inandığı aktarıldı.

INTER'DEN 44.1 MİLYON STERLIN BONSERVİS BEDELİYLE TRANSFER EDİLDİ

Onana, Temmuz 2023’te Inter’den 44,1 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester United’a transfer olmuş ve beş yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak İngiliz ekibinde sergilediği dalgalı performans ve yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilmişti.

LAMMENS GELDİKTEN SONRA TRABZONSPOR KİRALANDI

United yönetiminin Royal Antwerp’ten 18 milyon sterlin karşılığında Senne Lammens’i transfer etmesinin ardından Onana, 11 Eylül’de Trabzonspor’a kiralık olarak katılmıştı. Kamerunlu file bekçisinin, sezon öncesi hazırlık kampında Manchester United kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

ERTUĞRUL DOĞAN ONANA KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Onana'nın takımdaki geleceğiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, maliyeti nedeniyle Kamerunlu kalecinin transfer edilmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti.