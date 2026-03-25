Trabzonspor’da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar hız kazandı. Bordo-mavililer, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası hedeflerini sürdürürken yeni sezon planlamasını da şekillendiriyor.

TFF’nin belirlediği 14 yabancı oyuncu sınırı nedeniyle kontenjanı dolu olan Trabzonspor'da sezon sonu takımdan ayrılacak isimler şimdiden netleşmeye başladı.

KADRODA 15 YABANCI VAR

Trabzonspor’un mevcut kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu durum, yönetimi bazı oyuncularla yolları ayırma konusunda karar almaya itti.

Kadrodaki yabancı oyuncular arasında Onana, Batagov, Nwaiwu, Savic, Lovik, Pina, Oulai, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Nwakaeme, Zubkov, Vişça, Augusto ve Onuachu yer alıyor.

3 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Gündeme gelen iddialara göre bordo-mavililer, üç oyuncuyla kesin olarak yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Kiralık olarak kadroda bulunan Onana’nın kulübü Manchester United'a dönmesi, kulübe uzun yıllar hizmet eden tecrübeli kanat oyuncuları Edin Vişça ve Anthony Nwakaeme ile ise sezon sonu kontratlarının bitmesiyle birlikte vedalaşılması bekleniyor.

YABANCI SAYISI 12’YE DÜŞECEK

Bu üç ayrılığın gerçekleşmesi halinde Trabzonspor’un kadrosundaki yabancı oyuncu sayısının 12’ye düşeceği ifade ediliyor. Bu durum, yönetimin yeni transferler için elini rahatlatacak.

TRANSFERLER İÇİN ALAN AÇILACAK

Teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hem mevcut kadroyu dengelemek hem de yeni takviyeler için yer açmak istiyor.

Trabzonspor’da yaşanacak bu ayrılıklar, yaz transfer döneminde yapılacak hamlelerin de habercisi olarak değerlendiriliyor.