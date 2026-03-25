Yeniçağ Gazetesi
25 Mart 2026 Çarşamba
İtalya’da Türk damgası: Serie A’da 6 milli futbolcunun piyasa değerleri açıklandı

Serie A’da güncellenen piyasa değerlerinde Türk futbolculardan Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, İsak Vural, Semih Kılıçsoy ve Emirhan İlkhan’ın da güncel değerleri belli oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Serie A’da forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. En fazla artış ve en fazla düşüş yaşayan isimler netleşirken, İtalya’da kariyerlerini sürdüren Türk futbolcuların güncel piyasa değerleri de belli oldu.

Napoli’den Antonio Vergara, 12.5 milyon euro olan piyasa değerini 15 milyon euroya çıkararak en fazla artış yaşayan isim oldu. En büyük düşüşü ise Alessandro Bastoni yaşadı; oyuncunun değeri 80 milyon eurodan 70 milyon euroya geriledi.

KENAN YILDIZ

Transfermarkt güncellemesine göre Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ın piyasa değeri 75 milyon euroda sabit kaldı. Bu sezon Juventus’ta 40 maça çıkan milli futbolcu, 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU

Inter’de kariyerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu’nun piyasa değeri ise 4 milyon euro düşerek 18 milyon euroya geriledi. Tecrübeli orta saha bu sezon 26 maçta 9 gol ve 4 asist kaydetti.

SEMİH KILIÇSOY

Cagliari’nin Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kılıçsoy’un piyasa değeri 3 milyon euro artarak 13 milyon euroya yükseldi. Genç oyuncu bu sezon 24 maçta 4 gol attı.

EMİRHAN İLKHAN

Türk futbolcular arasında değeri artan bir diğer isim olan Emirhan İlkhan’ın piyasa değeri ise 1.5 milyon eurodan 5 milyon euroya çıktı. Torino forması giyen oyuncu 17 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

ZEKİ ÇELİK

Zeki Çelik 12 milyon euro piyasa değeriyle sabit kalırken, bu sezon Roma formasıyla 37 maçta süre bulup 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

İSAK VURAL

Pisa forması giyen İsak Vural ise 5 milyon euro piyasa değeriyle değişim yaşamadı. Genç oyuncu 10 maçta sahaya çıkarken 1 asistlik katkı verdi.

Kaynak: Spor Servisi
