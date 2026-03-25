Anasayfa Teknoloji Iphone kullanıcılarına müjde... iOS 26.4 yayınlandı... İşte tüm özellikler

Iphone kullanıcılarının beklediği büyük an geldi. Apple, macOS Thaoe 26.4, IPadOS 26.4, watchOS 26.4 ve tvOS 26.4 sürümleriyle beraber iOS 26.4 güncellemesini de yayınladı. İşte güncellemeyle gelen yeni özellikler...

Sinan Başhan
Apple Music’e “Konser Rehberi”

Arşivinizdeki sanatçıların yakınınızdaki konserlerini keşfedin ve dinleme alışkanlıklarınıza göre yeni etkinlik önerileri alın.

Çevrimdışı Müzik Tanıma

Denetim Merkezi'ndeki müzik tanıma özelliği artık internet yokken de çalışıyor! Parçayı hafızaya alıyor, çevrimiçi olduğunuzda sonucu size bildiriyor.

Apple Music Görsel Şölen

Albüm ve çalma listesi sayfalarında, tüm ekranı kaplayan sürükleyici arka planlar ile daha modern bir görünüm sunuluyor.

Yeni Ambiyans Müziği Widget’ı

Uyku, Rahatlama, Üretkenlik ve Sağlık kategorilerinde özel hazırlanmış listelere doğrudan ana ekrandan ulaşın.

Freeform + Creator Studio

Freeform artık Apple Creator Studio ile entegre! Gelişmiş görüntü oluşturma, düzenleme araçları ve özel içerik arşivi eklendi.

8 Yeni Emoji

Katil balina, trombon, heyelan, bale dansçısı ve bozulmuş yüzün de aralarında bulunduğu 8 yeni karakter klavyeye eklendi.

Anımsatıcılar’da “Acil” Etiketi

Artık anımsatıcıları hızlı araç çubuğundan "Acil" olarak işaretleyebilir ve Akıllı Listeler’de bu görevleri öncelikli olarak filtreleyebilirsiniz.

Aile Paylaşımı’nda Ödeme Özgürlüğü

Satın Alma Paylaşımı güncellendi; artık aile üyeleri, aile düzenleyicisinden bağımsız olarak kendi ödeme yöntemlerini kullanabiliyor.

Erişilebilirlik Güncellemeleri

Parlak efektleri ve "Liquid Glass" animasyonlarını azaltma seçenekleri geldi. Altyazı ayarları artık doğrudan video üzerindeki simgeden kolayca yönetilebiliyor.

Hızlı Yazım İyileştirmesi

Çok hızlı yazan kullanıcılar için klavye doğruluğu ve hassasiyeti artırıldı.

Yeni Donanım Desteği

Bu güncelleme ile merakla beklenen AirPods Max 2 desteği resmen sisteme eklendi.

NASIL YÜKLERİM?

Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.

