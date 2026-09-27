Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına 7 günlük iznin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı.
Milli takım kamplarında bulunan oyuncular ise antrenmanda yer almadı.
HAZIRLIKLAR ÇİFT ANTRENMANLA DEVAM EDECEK
Karadeniz ekibi, Samsunspor deplasmanı için hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
MİLLİ ARADA DROGHEDA UNITED İLE ÖZEL MAÇ
Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendirecek.
Bordo-mavililer, 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da sahasında Drogheda United ile özel maçta karşı karşıya gelecek.