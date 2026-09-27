Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına 7 günlük iznin ardından başladı.

Trabzonspor'da izin bitti: Samsunspor mesaisi başladı - Resim : 1

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncular ise antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor'da izin bitti: Samsunspor mesaisi başladı - Resim : 2

HAZIRLIKLAR ÇİFT ANTRENMANLA DEVAM EDECEK

Karadeniz ekibi, Samsunspor deplasmanı için hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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MİLLİ ARADA DROGHEDA UNITED İLE ÖZEL MAÇ

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendirecek.

Bordo-mavililer, 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da sahasında Drogheda United ile özel maçta karşı karşıya gelecek.