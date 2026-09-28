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Kaynak: Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından Sedat Peker'e ilişkin açıklama yaptı.

Özdemir, Peker için "Ülküdaşımızdır" ifadesini kullanırken, kendisi ve ailesinin yakında Türkiye'ye döneceğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Peker için daha önce kullandığı "Ülküdaşımızdır" ifadesine atıfta bulunarak, Peker'i "değerli bir dava ve gönül adamı" olarak nitelendirdi.

Özdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır."