Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor'un Amedspor karşısında aldığı yenilginin ardından görevinden ayrılan Fatih Tekke, sessizliğini bozdu.

Mısır basınından Cairo 24'e konuşan 49 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'da birlikte çalıştığı Mohamed Salah hakkında dikkat çeken ifadeler kullanırken geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

'SALAH İLE UZUN ZAMAN GEÇİRME FIRSATIM OLMADI'

Mısırlı yıldızla çalışma süresinin kısa olduğuna dikkat çeken Tekke, “Ne yazık ki Mohamed Salah ile uzun zaman geçirme fırsatım olmadı. Ancak futbolculuğundan önce harika bir insan. Saha içinde ve saha dışında profesyonel. Birlikte olduğumuz kısa süre boyunca kendine özgü kişiliğini fark etmek kolaydı ve bu herhangi bir takım için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

'SALAH HER SİSTEMDE ETKİLİ'

Salah'ın kendi oyun sistemindeki rolüne ilişkin soruyu da yanıtlayan Fatih Tekke, “Salah herhangi bir oyun sisteminde etkili bir oyuncu ve kariyeri boyunca bunu her zaman kanıtladı. Bu yüzden konunun sahadaki tek bir pozisyon veya rolle ilgili olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

'UNUTULMAZ ANLAR PAYLAŞTIK'

Tekke, 34 yaşındaki futbolcunun profesyonelliğine bir kez daha dikkat çekerek şunları söyledi:

“Çok profesyonel bir futbolcu. Onunla kısa bir süre geçirmeme rağmen unutulmaz anlar paylaştık. Bizimle olması gerçekten özeldi.”

MISIR LİGİ'NE KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra kariyerine nerede devam edeceği merak edilen Fatih Tekke'ye, gelecekte Mısır'da teknik direktörlük yapıp yapmayacağı da soruldu.

Deneyimli çalıştırıcı, uygun bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirebileceğini belirterek, “Futbolu seviyorum ve takımımın gelişimini takip etmekten, onu geliştirmek için çalışmaktan keyif alıyorum. Mısır'dan gelecekte uygun bir fırsat gelirse kesinlikle düşüneceğim.” diye konuştu.

Tekke'nin bu mesajı teknik direktörlüğe geri dönüş sinyali olarak yeniden bir takım çalıştırmasının çok uzun sürmeyeceği şeklinde yorumlandı.





