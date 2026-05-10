Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönen Trabzonspor, rotasını Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi.

Bordo-mavili ekip, 13 Mayıs Çarşamba günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı yarı final karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda; Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Trabzonspor, kritik maçın hazırlıklarına hazırlıklarına yarın devam edecek.