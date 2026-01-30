Sezon başında Belçika ekibi Cercle Brugge'den transfer edilen 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto Süper Lig'de 6 aylık performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TRABZONSPOR'DA 21 MAÇTA 10 GOLLE YILDIZLAŞTI

Fatih Tekke'nin özellikle transferini istediği ve oyun planında önemli bir rol üstleneceğine inandığı Felipe Augusto Trabzonspor formasıyla çıktığı 21 maçta 10 gol atarak hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

FATİH TEKKE'NİN ESKİ KULÜBÜ ZENIT DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor'a Felipe Augusto için ara transfer döneminde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan 15 milyon Euro'ya yakın teklifler gelirken sürpriz bir takım da devreye girdi.

Fatih Tekke'nin eski kulübü Zenit'in de Felipe'yi kadrosuna katmak istediği ve resmi girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

FELIPE AUGUSTO HOCASININ İZİNDEN Mİ GİDECEK?

Arap Yarımadası'ndan gelen teklifleri değerlendirmeye almayan ve Trabzonspor'dan şu aşamada ayrılmaya sıcak bakmayan Felipe Augusto'nun hocasının izinden giderek bordo mavili ekipten Zenit'e transfer olup olmayacağı büyük merak konusu oldu.

TRABZONSPOR 20 MİLYON EURO BEKLİYOR

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncu için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği gelen bilgiler arasında. Zenit'in önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.