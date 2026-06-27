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2026 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Christ Oulai için transfer iddiaları artarak devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest, Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldızını transfer etmek için harekete geçti.

NOTTİNGHAM FOREST DEVREDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, RB Leipzig, PSG ve Barcelona'nın da radarında bulunan Christ Oulai, şimdi de Nottingham Forest'ın transfer listesine girdi.

Premier Lig ekibinin, Elliot Anderson'u bonuslarla birlikte 135 milyon euro karşılığında Manchester City'ye göndermesinin ardından orta saha için belirlediği adaylardan birinin Oulai olduğu öne sürüldü.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Haberde, Trabzonspor yönetiminin genç yıldızın transferinden en az 40 milyon euro bonservis geliri beklediği aktarıldı.

Özellikle Dünya Kupası'nda Almanya karşısında sergilediği performansın ardından birçok Avrupa kulübünün bordo-mavili ekiple temasa geçtiği ve transfer yarışının giderek kızıştığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Christ Oulai, takımının Curaçao'yu 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan Fildişi Sahili, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçerek son 32 turuna yükseldi.