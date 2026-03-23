Trabzonspor Arseniy Batagov ikinci kez milli takım şansızlığı yaşadı.

İLK KEZ ÇAĞRILDIĞI ADAY KADRODAN SAKATLIĞI SEBEBİYLE ÇIKARILMIŞTI

İki sezondur Trabzonspor'da sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına takılan Batagov geçtiğimiz kasım ayında Ukrayna Milli Takımı'ndan ilk kez davet almış ancak sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

YİNE MİLLİ ARAYA ŞANSIZ SAKATLIKLA GİRDİ

Bordo Mavililer'in 24 yaşındaki stoperi bir kez daha milli araya sakatlıkla girerek Ukrayna Milli Takımı formasını giyme şansını kaybetti.

İsveç ile Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçına çıkacak olan Sergiy Rebro yönetimindeki Ukrayna Milli Takımı'nın açıklanan aday kadrosunda Batagov sakatlığı sebebiyle yer alamadı.

FATİH TEKKE'NİN PLANLARINDA KİLİT ROL ÜSTLENİYOR

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 30 maça çıkan ve 1 gol, 3 asistlik performans sergileyerek Fatih Tekke'nin planlarında kilit rol üstlenen Batagov'un milli ara dönüşü ligde oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.