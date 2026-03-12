Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov’un sağ dizinin arka bölümünde kısmi bağ zedelenmesi ve kaval kemiğinin arka tarafında yaygın kemik ödemi tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde Batagov’un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Beşir, “Kayserispor karşılaşmasının ardından sağ dizinde ağrı ve şişlik şikayeti yaşayan futbolcumuz Arseniy Batagov’a yapılan muayene ve görüntüleme incelemelerinde, diz arka kısmında kısmi bağ zedelenmesi ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.